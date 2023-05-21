Isırgan ot | Taze ısırgan otu çayı nasıl yapılır? Tam bir şifa deposu, toplayın! Mikroplar perişan olacak

Isırgan otu nedir?

Tarihte insan sağlığı için kullanılan en önemli bitkilerden biri de ısırgan otudur. Isırgan otu şifalı bir bitki olduğu için alternatif tıpta kullanılır.

Isırgan otu ne işe yarar?

Şifa kaynağı olarak bilinen ısırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor. Birçok hastalığa iyi gelen bu ısırgan otu doğal tedavi görmek için kullanılıyor. Tohumu bile her derde deva! Ağrılarınızı dindiren, yaşam kalitenizi artıran ısırgan otunun tohumu da oldukça faydalıdır. İşte faydaları...

Isırgan Otu Faydaları

*Büyük bir demir kaynağıdır.

*Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

*Ayrıca kan yapıcı ve kan temizleyici özelliği vardır.

*İltihap ve şişliği giderir.

*Özellikle kan şekeri düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

*Tahrip olan yerleri onarıcı özelliği vardır.

*Eklem ve romatizma ağrıların iyi gelir.

*Yaşlanmayı yavaşlatıcı özelliği de bilinir.

*Vücuttaki taşları düşürmeye yardımcı olur. Böbreklerde ve safrada olan taşı düşürür.

*Her türlü iltihap hastalığına iyi gelir.

*Kansızlığa da iyi gelir.

*Kansere karşı da koruyucudur.

*Troidin büyümesini durdurur.

*Lenf bezlerinin de büyümesini önler.

*Alerjik hastalıklara karşı da iyidir.

*Alzheimera karşı da faydalıdır.

*Özellikle astıma karşı da çok faydalıdır.

*Adet ve kadınların özel günelerinde söktürücü özelliği de bulunmaktadır.

*Hamilelik döneminin kolay geçmesini ve doğumun kolay olmasını sağlar.

*Sinüsleri temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

*Egzama ve sedef hastalığına da karşı faydalıdır.

*Ayrıca varise karşı da iyi gelmektedir.

*Saçlarda oluşan kepeğe karşı faydalıdır.

*Saçları gürleştirir ve parlaklık verir.

*Saçları çoğaltıcı özelliği de vardır.

*Ayrıca balgam söktürücü özelliği de bulunur.

Isırgan Otundan Doğal Tedaviler

-Isırgan otu yağı kullanılması kabızlığa iyi gelmektedir.

-Taze yada kuru ısırgan otunu arpa suyu ile pişirin ve tüketin. Bu İltihap ve balgam için faydalıdır. Ayrıca astıma da iyi gelir.

-Bir çay kaşığı acı kavun yağını, 1 çay kaşığı ısırgan otu suyu ve yine 1 çay kaşığı öğütülmüş ısırgan otu tohumunu hepsini birlikte yoğurun. Eğer burun deliklerine konursa sinüslere ve geniz etine iyi gelir. Troitlere korsanız tiroite ve lenf bezlerine iyi gelir.

-Bir miktar ısırgan tohumunu öğütün ve üzerine zencefil suyuyla ıslatın. Bir yağlı kağıdın üzerine serin ve kanser yaralarına ve tümöre sarın. Üzerini bir bez ile sarın 12 saat kadar bekletin.

-Taze ısırgan otunu salatalarda kullanabilirsiniz. Ayrıca kuru ısırgan otu öğütüp yemeklerin üzerine de serpiştirin.

-Özellikle taze otunu ya ezin yada suyunu çıkarın içerisine elma sirkesi koyun. Bu karışımı saç derisine uygulayın. Kepeğe, saç sorunlarına ve yaralara iyi gelir.

-Ayrıca yine taze ısırgan otunu ezin ve üzerine sirke ilave edin yağlı kağıdın üzerine sürün. Böyle sarın 12 saat boyunca bekletin. İltihaba, sedefe, egzamaya, varise, şişliklere iyi gelir.

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Taze ısırgan otu çayı nasıl yapılır?

Bir tatlı kaşığı kadar ince kıyılmış ısırgan otu bir su bardağı kaynar suyun içine atılarak 5 - 10 dakika haşlanır. Kokusu çıkan ısırgan otu süzülür ve 5 dakika dinlendirildikten sonra içilebilir. Günde 2 ya da 3 bardak taze demlenmiş ısırgan otu çayı içilebilir.

Isırgan otu yemeği ,çorbası yaparak faydalarından yararlanabilirsiniz.

Isırgan Yemeği- Isırgan Otu Kavurması Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavaya iki – üç yemek kaşığı sıvı yağ konulur. İncecik doğranan soğanlar ve sarımsaklar eklenir. Pembeleşen soğanlara haşlanmış ısırganlar ilave edilerek bir iki defa çevrilir ve altı kapatılmadan üzerine tuz ve kırmızıbiber veya pul biber eklenir. Isırgan Otu Kavurması sıcak olarak servis edilir.

En güzel ısırgan otu çorbası tarifi:



Malzemeler

-Yarım kilo ısırgan otu

-1,5 bardak mısır unu

-3 kaşık tereyağı

-1 tatlı kaşığı nane

-4-5 diş sarımsak

-Tuz

Isırgan Otu Çorbası Nasıl Yapılır?

Ellerinize eldiven geçirerek ısırganları doğrayın ve üzerini geçecek kadar suda haşlayın. Yumuşayınca haşlama suyundan 1 bardak alıp gerisini süzün. Yaprakları tencereye alın suyu da ekleyerek blenderdan geçirin. Kolay ezmek için biraz su ekleyin. Haşlanmış otları püre gibi ezin ve birkaç bardak daha su ekleyin. Ocağa alıp yavaş yavaş mısır ununu ekleyin. Bir taraftan tel çırpıcıyla çırpın. Kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan almaya yakın dövülmüş sarımsak, nane ve tuzunu ilave edin. En son tavada erittiğiniz tereyağını koyup karıştırın ve ocaktan alın.