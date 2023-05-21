Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

3- Aç Karnına Sarımsak Yenirse Ne Olur? 7 gün aç karnına sarımsak yutmak, vücutta biriken iltihabın atılması için yeterli bir süre olarak kabul edilir. Aç karnına yenilen sarımsak kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı yardımcı olur. Aynı zamanda kalp sağlığını korur ve kanın incelmesine olanak sağlar. Bu nedenle sarımsağı tüketmenin en iyi yollarından biri aç karnına sarımsak yemektir. Maksimum yarar sağlamak için çiğ sarımsağı bir bardak suyla yutmak kalp sağlığını koruduğu gibi diyabeti dengelemek için de en iyi çözümlerden biridir. Bunun yanında sarımsak tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Bazı yan etkiler şöyle sıralanabilir: Aç karına sarımsak yutmak mide bulantısı, kusma ve mide ekşimesine neden olabilmektedir. Sarımsağın çok fazla tüketilmesi alerjik tepkimelere neden olabilmektedir. Aç karnına sarımsak tüketimi ishale neden olabilmektedir. Tüm bunların yanında diyabet, tansiyon, kanser hastalarının bazı ilaçlarıyla etkileşime girip, etkinliklerini arttırabilir ya da azaltabilir. Bu sebeple doktora danışmadan kullanılması önerilmemektedir. Vücuda yararlı olan besinlerin tüketiminde mutlaka birkaç gün kişi kendini gözlemlemeli ve ona göre kullanımına dikkat etmelidir. Besinlerdeki yarar kişiden kişiye değişebilmektedir.