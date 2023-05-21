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Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

2023-05-21 10:27:32
Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

Sarımsak her evde bulunan, yemeklere tat katan favori baharatlardan biri ve temel malzemelerden biridir. Peki sarımsağın yüzyıllardan beri alternatif tıpta doğal bir antibiyotik olarak kullanıldığını biliyor muydunuz? Sarımsağın dengeli ve düzenli kullanımında vücuda sağladığı yararlar hakkında bir fikriniz var mı? İşte sarımsak ile ilgili her şey...

#1
Foto - Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

Sarımsak geçmiş dönemlerden bugüne geleneksel tıp alanında kullanılmış doğal bir antibiyotiktir. Kalorisi düşük, C vitamini, B6 vitamini ve manganez açısından zengin olan sarımsak soğuk algınlığı ve daha birçok hastalığın önlenmesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Sarımsak, kötü kolesterolü düşürür, kanser hastalığının tedavisinde kullanılır. Sağlığa pek çok faydası olan sarımsak aynı zamanda mutfakların da vazgeçilmez unsurlarından biridir. Peki sarımsak nasıl tüketilir? Pişmiş sarımsağın faydaları nelerdir? İşte sarımsak ile ilgili 7 bilinmeyenleri sizler için derledik.

#2
Foto - Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

Sarımsak Nasıl Tüketilir? Sarımsak çok iyi bir enfeksiyon giderci olmasının yanı sıra soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi eden allisin ve alojen gibi bir antibiyotik ve antifungal gibi kükürt bileşenleri içerir. Öncelikle tek bir sarımsağın içerisinde neler var bir bakalım: Manganez: günlük değerin (DV) %2’si. B6 vitamini: DV’nin %2’si C vitamini: DV’nin %1’i Selenyum: DV’nin %1’i Elyaf: 0,0.6 gram Bu değerler 4.5 kalori, 0.02 protein ve 1 gram karbonhidrat ile tamamlayıcı olur. Sarımsak vücuda faydaları yüksek olan bir besin olmakla birlikte bazı kişiler hem tadının acı olmasından hem de sonrasında ağızda bıraktığı kokudan rahatsız olabilmektedir. Bu nedenle sarımsağın süt ile kaynatılıp sonrasında çiğnenmesi önerilen kullanım yöntemlerinden biridir. Diğer yandan çiğ sarımsağı hiçbir şekilde tüketemeyenler yemeklere ya da çorbalara ezerek koyarak da bu sağlık deposu sarımsağın yararlarını görebilirler.

#3
Foto - Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

1- Sarımsak yutmak! Sarımsak Kaç Günde Bir Yutulmalı? Sarımsak yüksek bileşenlere sahip olduğundan dolayı tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Buradan hareketle günde 1 ya da 2 diş sarımsak yutulması önerilmektedir. Gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulursa kabızlığa iyi gelir. Kabız olmaktan da korur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği yönünde görüşler bulunur. 2- Bal ile tüketmek! Sarımsak En İyi Nasıl Tüketilir? Sarımsağın birçok kullanım şekli olmasına rağmen en iyi tüketimlerinden biri onu balla karıştırmaktır. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak bal ile karıştırıldığında öksürüğün geçmesine yardımcı olur. Mide enfeksiyonlarıyla başa çıkmada önleyici bir duvar görevi görür. Aynı zamanda sarımsak içeriğindeki bileşiklerle kilo vermeye de yardımcı olur. Bunun için 1 diş sarımsağı 3-4 parçaya bölerek 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırabilir ya da sarımsağı ezerek aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.

#4
Foto - Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

3- Aç Karnına Sarımsak Yenirse Ne Olur? 7 gün aç karnına sarımsak yutmak, vücutta biriken iltihabın atılması için yeterli bir süre olarak kabul edilir. Aç karnına yenilen sarımsak kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı yardımcı olur. Aynı zamanda kalp sağlığını korur ve kanın incelmesine olanak sağlar. Bu nedenle sarımsağı tüketmenin en iyi yollarından biri aç karnına sarımsak yemektir. Maksimum yarar sağlamak için çiğ sarımsağı bir bardak suyla yutmak kalp sağlığını koruduğu gibi diyabeti dengelemek için de en iyi çözümlerden biridir. Bunun yanında sarımsak tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Bazı yan etkiler şöyle sıralanabilir: Aç karına sarımsak yutmak mide bulantısı, kusma ve mide ekşimesine neden olabilmektedir. Sarımsağın çok fazla tüketilmesi alerjik tepkimelere neden olabilmektedir. Aç karnına sarımsak tüketimi ishale neden olabilmektedir. Tüm bunların yanında diyabet, tansiyon, kanser hastalarının bazı ilaçlarıyla etkileşime girip, etkinliklerini arttırabilir ya da azaltabilir. Bu sebeple doktora danışmadan kullanılması önerilmemektedir. Vücuda yararlı olan besinlerin tüketiminde mutlaka birkaç gün kişi kendini gözlemlemeli ve ona göre kullanımına dikkat etmelidir. Besinlerdeki yarar kişiden kişiye değişebilmektedir.

#5
Foto - Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

4-Taze Sarımsak Nasıl Yenir? Taze sarımsak etkilerinden maksimum düzeyde yararlanmak için çiğ olarak tüketilmesi gereken besinlerdendir. Bu sebeple yoğurtlu salatalarınıza ya da yemeklerinizin, çorbalarınızın üzerinde pişirmeden koyabilirsiniz.

#6
Foto - Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

5-Pişmiş Sarımsağın Faydaları! Yüzyıllar boyunca alternatif tıpta bağışıklığı güçlendirici ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan sarımsağı pişmiş tüketmenin faydaları ise şöyledir: Damarların temizlenmesine yardımcı olur, kolesterolü dengeler Vücutta biriken ağır metallerin atılmasına olanak sağlar. Pişmiş sarımsağın hücreleri temizleyen özelliği vardır. Besin değerlerinin yüksek olması sebebiyle düzenli ve dengeli kullanımlarda enerji verir. Yüksek tansiyonu dengeler.

#7
Foto - Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

6- Çiğ sarımsak faydaları- Bağışıklığı güçlendirmesi, kan basıncını, kan şekerini ve kolesterolü düşürmesi sarımsağın faydaları arasında gösteriliyor. Ayrıca yeterince araştırma olmamasına rağmen sarımsağın saç ve kıl çıkarıcı özelliği olduğu düşünülüyor ve bu amaçla oldukça sık kullanılıyor.

#8
Foto - Sarımsak kullanan herkesin bilmesi gereken 7 şey! Duyan inanamıyor: Bakın ne işe yarıyor!

7- Yemeklerde kullanımı! Çok yüksek sıcaklıkta pişirmeyin; Sarımsak çok çabuk yanar. Bu nedenle kavurmak için tavaya ya da tencereye attığınızda altının çok açık olmamasına dikkat edin. Sarımsağın kokusu 30 saniyede çıkar, fazlasına ihtiyaç yoktur. Tencere yemeklerine ekleyeceğiniz zaman da sarımsağı ilk malzeme olarak kullanmayın ve mümkünse sıvılardan hemen önce tencereye alın. Özellikle yemeklere koyacağınız sarımsakları bıçakla doğramak ya da kıymak yerine rendeleyebilir ya da varsa havanda dövebilirsiniz. Böylece sarımsağın suyu açığa çıkar ve tavaya ya da tencereye attığınızda yanmalarını önlemiş olursunuz. Ayrıca dövülmüş ya da rendelenmiş sarımsak sosların içinde iyice erir ve kıvamını bozmaz. Tazelik demişken, marketten aldığınız sarımsakların taze olmasına da dikkat edin.

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