0553 313 94 23

İshale ne iyi gelir ishal neden olur nasıl geçer? | İshal yapan besinler bebeklerde

Anne ve babalar çocuklarının hastalanmaması ve sağlıklı büyümesi için var güçleriyle mücadele ederler. Çocuklarda ishal ve ateş en çok rastlanan hastalıkların başında yer almakta. Bu nedenle ishale ne iyi gelir, ateş nasıl geçer, ishal neden olru, ishal yapan besinler neler? gibi konu başlıkları sık sık araştırılmaktadır. Bu hastalık ile karşılaştığınızda yapmanız gerekenleri uzman görüşleri ile sizler için derledik. Çocuklarda ishal nasıl geçer, bebeklerde ateş nasıl düşürülür ve ne iyi gelir?

16 Mart 2019 Cumartesi 10:07
İshale ne iyi gelir ishal neden olur nasıl geçer? | İshal yapan besinler bebeklerde

Anne ve babalar çocuklarının hastalanmaması ve sağlıklı büyümesi için var güçleriyle mücadele ederler. Çocuklarda ishal ve ateş en çok rastlanan hastalıkların başında yer almakta. Bu nedenle ishale ne iyi gelir, ateş nasıl geçer, ishal neden olru, ishal yapan besinler neler? gibi konu başlıkları sık sık araştırılmaktadır. Bu hastalık ile karşılaştığınızda yapmanız gerekenleri uzman görüşleri ile sizler için derledik. Çocuklarda ishal nasıl geçer, bebeklerde ateş nasıl düşürülür ve ne iyi gelir?

İshal neden olur?

Sulu veya cıvık dışkılama, acil ve sürekli olarak tuvalete gitme ihtiyacı, büyük tuvaleti tutamama, susuzluk, kusma, bulantı, halsizlik ile karın bölgesinde gaz şikayeti ishalin en önemli belirtileri arasında yer alır. Pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen ishal, çoğunlukla çevresel faktörlerle gelişir. Çocuklarda görülen ishal nedenleri arasında bağırsak enfeksiyonları, virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar, gıda zehirlenmesi, diş çıkarma, bazı gıdalara alerji oluşumu, gereğinden fazla meyve ve meyve suyu özellikle elma, üzüm, kavun, şeftali tüketimi sayılabilir. Yaz döneminde sıklıkla karşılaşılan yaz ishali, en çok 0-5 yaş grubundaki çocukları etkiler. Anne sütü alan bebeklerde günde 6-7'den fazla, anne sütü almayan çocuklarda ise 3'ten fazla sulu dışkılama ishal olarak kabul edilmektedir. Çocuklarda ishale kusma ve ateş eşlik ediyorsa, bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Ateşi olmayan, kusmayan, yalnızca ishali olan çocuklar evde tedavi edilebilir. Önemli olan, çocukta sıvı kaybı olup olmadığının takip edilmesidir. Sıvı kaybını anlayabilmek için çocuğun ne kadar idrar yaptığına ve idrarında bir azalma olup olmadığına bakılmalıdır.

İshal nasıl geçer?

Ateş çocuk hekimlerinin en sık gördüğü hastalıklardan birisidir. Ateşin çok sayıda çeşitli sebepleri olabilir. 37,8' derece üzerindeki bir vücut ısısı ateş olarak nitelendirilebilir. Çocuklarda ise bu durum 38 derece ve üzeri durumlarda gerçekleşir. Bu dereceyi geçen bir ateşte başka belirtiler olup olmadığına dikkat edilmelidir. Deride döküntüler, şuurda değişiklikler, mide bulatışı vb. durumlar gözlendiğinde ateş düşürücü ilaç ve ılık suyla banyo yaptırılmasına rağmen ateş düşmüyor ise, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

İshaller dönemsel olarak patlama tarzı bir takım salgınlarda yapabilen bir hastalıktır. Özellikle yaz aylarında belirgin olmak üzere en sık gördüğümüz hastalık türlerinden bir tanesidir. İshal, vücuttaki bir sıvı dengesi bozulması ile başlar. Bunun yanında çoğunlukla bulantı eşlik ettiği için çocuk ağızdan da düzgün sıvı alamadığından dolayı bir süre sonra vücuttaki rezerve ve yedeklerini tüketmeye başlar. Daha sonra vücut kurur ve bitkinleşir.

İshale ne iyi gelir?

İshalde en önemli etken vücudun su miktarı kaybını gidermektir. Dışkılama ile birlikte vücuttan atılan suyun geri alınması oldukça önemlidir. İshal konusunda yediğimiz besinlerin önemi büyüktür. Posalı ve lifli yiyeceklerin tüketilmesi bağırsakların çalışma sisteminin düzenlemesinde yararlı olacağı için ishali keser. Havuç, muz, soyulmuş elma, pirinç lapası veya pirinç suyu, patates haşlaması veya püresi, yoğurt ve ayran bir çok kişinin evinde bulunan ve ishale etkili başlıca yiyeceklerdir. Maden suyu, gazoz, türk kahvesiyle limon karışımı gibi halk arasında da iyi bilinen ishale iyi gelen şeyler de vardır. Koyu çay, şeftali, gül yapraklarının veya kestane yapraklarının kaynatılıp içilmesi de iyi gelen yöntemlerdir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:07
  1. bebeklerde ishali ne keser
  2. bebeklerde ishal nasıl geçer kadınlar kulübü
  3. bebeklerde ishal ilacı
  4. bebeklerde ishal kaç gün sürer
  5. bebeklerde yeşil ishal nasıl geçer
  6. bebeklerde ishali kesmek için ne yapmalı
  7. bebeklerde ishal belirtileri
  8. bebeklerde ishal ve ateş
  9. İshale ne iyi gelir
  10. ishal neden olur nasıl geçer?
  11. İshal yapan besinler bebeklerde

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğine verdiği desteği yineledi
    1. Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğine..
    2. Motosiklet Federasyonundan "vefa"..
    3. LTSO’dan istihdam seferberliği
    4. Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    5. Jandarma uzman erbaş alımı son dakika..
    6. Karadenizliler Yenimahalle’de bir..
    7. Tırın lastiği patladı, araç alev alev..
    8. ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik..
    9. Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci
    10. “Bireysel deyip işin içerisinden..
    11. Osmanlı Devleti’nin nadide hazineleri..
    12. Ağzıyla dünyayı çekiyor
    13. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye..
    14. Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775..
    15. “Kozan Değerleriyle Buluşuyor”..
    16. Genç iş adamının acı sonu
    17. Meteoroloji "polen" tahmininde de..
    18. Kadın çiftçiler tarımsal eğitimlerden..
    19. Şehit güvenlik korucu Ertaş için..
    20. Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini..
    21. Bursa’da kamyonetle kamyon çarpıştı
    22. Kadıköy'de yangın
    23. Ilıca Sarıkız Kadınlar ve Erkekler..
    24. Başkan Gürün’den 18 Mart Çanakkale..
    25. Beyin kanaması geçiren İsmet Özel..
    26. Dumlupınar şiiri, sosyal medyada büyük..
    27. Şalvarlı kadınlar hayatlarında ilk kez..
    28. Refüje çarpan otomobilin şoförü..
    29. Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü..
    30. Göçmen kaçakçısı 2 kişi adliyeye sevk..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler