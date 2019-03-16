İshale ne iyi gelir ishal neden olur nasıl geçer? | İshal yapan besinler bebeklerde

Anne ve babalar çocuklarının hastalanmaması ve sağlıklı büyümesi için var güçleriyle mücadele ederler. Çocuklarda ishal ve ateş en çok rastlanan hastalıkların başında yer almakta. Bu nedenle ishale ne iyi gelir, ateş nasıl geçer, ishal neden olru, ishal yapan besinler neler? gibi konu başlıkları sık sık araştırılmaktadır. Bu hastalık ile karşılaştığınızda yapmanız gerekenleri uzman görüşleri ile sizler için derledik. Çocuklarda ishal nasıl geçer, bebeklerde ateş nasıl düşürülür ve ne iyi gelir?

İshal neden olur?

Sulu veya cıvık dışkılama, acil ve sürekli olarak tuvalete gitme ihtiyacı, büyük tuvaleti tutamama, susuzluk, kusma, bulantı, halsizlik ile karın bölgesinde gaz şikayeti ishalin en önemli belirtileri arasında yer alır. Pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen ishal, çoğunlukla çevresel faktörlerle gelişir. Çocuklarda görülen ishal nedenleri arasında bağırsak enfeksiyonları, virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar, gıda zehirlenmesi, diş çıkarma, bazı gıdalara alerji oluşumu, gereğinden fazla meyve ve meyve suyu özellikle elma, üzüm, kavun, şeftali tüketimi sayılabilir. Yaz döneminde sıklıkla karşılaşılan yaz ishali, en çok 0-5 yaş grubundaki çocukları etkiler. Anne sütü alan bebeklerde günde 6-7'den fazla, anne sütü almayan çocuklarda ise 3'ten fazla sulu dışkılama ishal olarak kabul edilmektedir. Çocuklarda ishale kusma ve ateş eşlik ediyorsa, bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Ateşi olmayan, kusmayan, yalnızca ishali olan çocuklar evde tedavi edilebilir. Önemli olan, çocukta sıvı kaybı olup olmadığının takip edilmesidir. Sıvı kaybını anlayabilmek için çocuğun ne kadar idrar yaptığına ve idrarında bir azalma olup olmadığına bakılmalıdır.

İshal nasıl geçer?

Ateş çocuk hekimlerinin en sık gördüğü hastalıklardan birisidir. Ateşin çok sayıda çeşitli sebepleri olabilir. 37,8' derece üzerindeki bir vücut ısısı ateş olarak nitelendirilebilir. Çocuklarda ise bu durum 38 derece ve üzeri durumlarda gerçekleşir. Bu dereceyi geçen bir ateşte başka belirtiler olup olmadığına dikkat edilmelidir. Deride döküntüler, şuurda değişiklikler, mide bulatışı vb. durumlar gözlendiğinde ateş düşürücü ilaç ve ılık suyla banyo yaptırılmasına rağmen ateş düşmüyor ise, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

İshaller dönemsel olarak patlama tarzı bir takım salgınlarda yapabilen bir hastalıktır. Özellikle yaz aylarında belirgin olmak üzere en sık gördüğümüz hastalık türlerinden bir tanesidir. İshal, vücuttaki bir sıvı dengesi bozulması ile başlar. Bunun yanında çoğunlukla bulantı eşlik ettiği için çocuk ağızdan da düzgün sıvı alamadığından dolayı bir süre sonra vücuttaki rezerve ve yedeklerini tüketmeye başlar. Daha sonra vücut kurur ve bitkinleşir.

İshale ne iyi gelir?

İshalde en önemli etken vücudun su miktarı kaybını gidermektir. Dışkılama ile birlikte vücuttan atılan suyun geri alınması oldukça önemlidir. İshal konusunda yediğimiz besinlerin önemi büyüktür. Posalı ve lifli yiyeceklerin tüketilmesi bağırsakların çalışma sisteminin düzenlemesinde yararlı olacağı için ishali keser. Havuç, muz, soyulmuş elma, pirinç lapası veya pirinç suyu, patates haşlaması veya püresi, yoğurt ve ayran bir çok kişinin evinde bulunan ve ishale etkili başlıca yiyeceklerdir. Maden suyu, gazoz, türk kahvesiyle limon karışımı gibi halk arasında da iyi bilinen ishale iyi gelen şeyler de vardır. Koyu çay, şeftali, gül yapraklarının veya kestane yapraklarının kaynatılıp içilmesi de iyi gelen yöntemlerdir.