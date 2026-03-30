İran'dan ABD'deki protestolara destek!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD genelinde Başkan Donald Trump yönetimine karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına destek verdi. 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'ne değinen Galibaf, Washington yönetiminin dış politikalarından memnun olmayan göstericilere yönelik, "47 yıl önce başlattığımız partiye hoş geldiniz. Krallara hayır. İran halkı bu mesajı takdir ediyor" dedi.

"KRALLARA HAYIR" PROTESTOLARI

Söz konusu protestolarda Trump yönetiminin iç ve dış siyasetteki politikaları, göçmen karşıtı tutumu, ülkede giderek yükselen yaşam maliyeti ve İran ile Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yönelik adımları eleştiriliyor. Protestolara ülke genelinde 9 milyon kişinin katılımı beklenirken, farklı eyaletlerde yaklaşık 3 bin 100 protesto planlandığı biliniyor.

New York'ta düzenlenen protestolarda on binlerce kişi sokakları doldurarak, Trump yönetimini eleştiren savaş karşıtı sloganlar atmıştı.