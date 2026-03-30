  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bağdat'ta panik havası hakim! ABD'den "Irak'ı derhal terk edin" çağrısı Suyun ısındı Özgür efendi ! Rüşvetin kilit isim mahkemede AK Parti'den Özgür Özel'e sert Sinop tepkisi! "Böyle bir cahillik ve vizyonsuzluk olamaz!" Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı! Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı! Hedeflerinde füze ve savunma altyapısı var! İsrail 24 saatte İran'a 140'tan fazla saldırı düzenledi CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik
Dünya İran'dan ABD'deki protestolara destek!
Dünya

İran'dan ABD'deki protestolara destek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran'dan ABD'deki protestolara destek!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’de Donald Trump karşıtı protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “47 yıl önce başlattığımız partiye hoş geldiniz. Krallara hayır. İran halkı bu mesajı takdir ediyor” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD genelinde Başkan Donald Trump yönetimine karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına destek verdi. 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'ne değinen Galibaf, Washington yönetiminin dış politikalarından memnun olmayan göstericilere yönelik, "47 yıl önce başlattığımız partiye hoş geldiniz. Krallara hayır. İran halkı bu mesajı takdir ediyor" dedi.

 

"KRALLARA HAYIR" PROTESTOLARI

Söz konusu protestolarda Trump yönetiminin iç ve dış siyasetteki politikaları, göçmen karşıtı tutumu, ülkede giderek yükselen yaşam maliyeti ve İran ile Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yönelik adımları eleştiriliyor. Protestolara ülke genelinde 9 milyon kişinin katılımı beklenirken, farklı eyaletlerde yaklaşık 3 bin 100 protesto planlandığı biliniyor.

New York'ta düzenlenen protestolarda on binlerce kişi sokakları doldurarak, Trump yönetimini eleştiren savaş karşıtı sloganlar atmıştı.

Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeye başladık
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeye başladık

Dünya

Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeye başladık

Trump'a artık piyasalar inanmıyor
Trump'a artık piyasalar inanmıyor

Ekonomi

Trump'a artık piyasalar inanmıyor

Trump ile Putin karşı karşıya! Rus tankeri ABD ambargosunu deldi
Trump ile Putin karşı karşıya! Rus tankeri ABD ambargosunu deldi

Dünya

Trump ile Putin karşı karşıya! Rus tankeri ABD ambargosunu deldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23