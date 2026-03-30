İran resmen doğruladı: Hayatını kaybetti!

Saldırıların ilk gününde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve birçok siyasi isim hayatını kaybetmişti.

Karşılıklı saldırılar ve tehditler devam ederken kısa bir süre önce İran Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani, saldırıya uğrayarak öldürüldü.

İRAN ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YETKİLİSİNİ KAYBETTİ

Oğlu, üst düzey bürokratlar ve korumaları ile birlikte kızının evinde hedef alınan Laricani'nin ölümünü, ilk olarak İsrail duyurdu.

Ölüm haberi, saatler sonra İran tarafından da doğrulandı.

Savaş bir ayı geride bıraktı ancak hala Orta Doğu'da gerilim ve çatışmalar bitmedi.

İSRAİL, 'TENGSİRİ ÖLDÜ' DEMİŞTİ

Bu kapsamda İsrail, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak İran Donanma Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin öldürüldüğünü iddia etti.

İran, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmamış, haberi doğrulamamıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI HABERİ DOĞRULADI

Bugün ise İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tengsiri'nin, ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanın önemli tesislerinin ve altyapısının imha edilmesine ve bir Amerikan savaş uçağının düşürülmesine yol açan ağır darbelerden sonra, adaların ve kıyıların savunma kalkanını güçlendirmek ve kuvvetleri organize etmekle meşgul olan şehit Devrim Muhafızı Amiral Ali Rıza Tengsiri, aldığı ağır yaralar sonucunda Hakk'a kavuştu."