  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Whatsapp yazışmaları ABB’deki kirli tezgahı bir bir ifşa etti! Pastanın büyüğü Mansur'un Başakşehir'de feci kaza! 1 şehit, çok sayıda yaralı var CHP’deki lağım patladı, Serdar Akinan isyan etti: "Çocuk istismarcısını alkışlıyorsunuz, iğrençsiniz!" Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha Belediyede kızı yaşındaki personelle basılmıştı! ‘Uçkurcu Özkan’ hakkında yeni gelişme Görüşülen kişiler farklı olduğundan İran’da “rejim değişmiş” Sarı kafa sıfır zeka Behzat Ç'nin belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var "Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu’ndan tokat gibi cevap! CHP'de ahlak çöktü: Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e 'HAYSİYET' dersi! Papa'dan İsrail'e sert sözler!
İran resmen doğruladı: Hayatını kaybetti!
Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
İran resmen doğruladı: Hayatını kaybetti!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in saldırılarında Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'nin öldüğünü resmen doğruladı.

Saldırıların ilk gününde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve birçok siyasi isim hayatını kaybetmişti.

Karşılıklı saldırılar ve tehditler devam ederken kısa bir süre önce İran Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani, saldırıya uğrayarak öldürüldü.

İRAN ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YETKİLİSİNİ KAYBETTİ

Oğlu, üst düzey bürokratlar ve korumaları ile birlikte kızının evinde hedef alınan Laricani'nin ölümünü, ilk olarak İsrail duyurdu.

Ölüm haberi, saatler sonra İran tarafından da doğrulandı.

Savaş bir ayı geride bıraktı ancak hala Orta Doğu'da gerilim ve çatışmalar bitmedi.

 

İSRAİL, 'TENGSİRİ ÖLDÜ' DEMİŞTİ

Bu kapsamda İsrail, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak İran Donanma Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin öldürüldüğünü iddia etti.

İran, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmamış, haberi doğrulamamıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI HABERİ DOĞRULADI

Bugün ise İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tengsiri'nin, ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanın önemli tesislerinin ve altyapısının imha edilmesine ve bir Amerikan savaş uçağının düşürülmesine yol açan ağır darbelerden sonra, adaların ve kıyıların savunma kalkanını güçlendirmek ve kuvvetleri organize etmekle meşgul olan şehit Devrim Muhafızı Amiral Ali Rıza Tengsiri, aldığı ağır yaralar sonucunda Hakk'a kavuştu."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23