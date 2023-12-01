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Aktüel İnternetten alışveriş yapanlar aman dikkat! Polis harekete geçti
Aktüel

İnternetten alışveriş yapanlar aman dikkat! Polis harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-12-01 21:57:00 -
İnternetten alışveriş yapanlar aman dikkat! Polis harekete geçti

İnternet üzerinden ikinci el ürün satan kişileri dolandıran 'Gezen Adam' lakaplı çete üyelerine yönelik 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen ve yaklaşık iki aylık projeli çalışma çerçevesinde ikinci el satış sitelerinden ürün satışı sırasında kargolarda maddi değeri yüksek dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik ürünlere yönelik maddi değeri yaklaşık 10 milyon TL olan ve 250'den fazla nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştiren 11 şüpheliye yönelik Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kendilerine 'Gezen Adam' lakabı takan çete üyeleri, internet siteleri üzerinden satışa sunulan maddi değeri yüksek bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma vaadiyle satıcıyla irtibata geçtikleri, ürünü alacaklarını söyleyerek yaşadığı illerde bulunan satıcının tanıdıkları adına kargoya vermelerini istedi.

9 şahıs cezaevine gönderildi

Zanlıların daha sonra kargo alıcılarıyla irtibata geçip kargo şirketinden arama süsü verilerek teslim kodlarını temin edip kargo şirketinden ürünü alarak dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemle 250'den fazla dolandırıcılık olayında yaklaşık 10 milyon lira değerinde gelir sağladıklarını belirlendi.

4 ilde 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Avanos Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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