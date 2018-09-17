İmam Hatip Lisesi dersleri 2018-2019

17 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte liselerdeki dersler ve ders saatleri de merak konusu oldu. Peki MEB müfredatına göre İmam Hatip Lisesi dersleri ve haftalık ders çizelgeleri neler?

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:00
İmam Hatip Lisesi dersleri 2018-2019

17 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte liselerdeki dersler ve ders saatleri de merak konusu oldu. Peki MEB müfredatına göre İmam Hatip Lisesi dersleri ve haftalık ders çizelgeleri neler?

17  Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl  tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi  ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü  başlayacak. Liselerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders çizelgesi 19 Şubat 2018 tarih ve 56 sayılı resmi yazıyla yayınlandı. MEB 2018-2019 yılı liselerde yeni müfredatla uyumlu ders çizelgesini hazırladı. Böylece İmam Hatip Lisesi dersleri ve saatleri

 

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