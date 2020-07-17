İltihap göbek akıntısı nasıl geçer?

Göbek deliğindeki iltihabının meydana gelmesinin ardından ilk yapılması gereken durum, temizliktir. Göbeğin, etrafının ve tüylerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

Göbek iltihabı başlangıçta çok basit ve ilaçla tedavi edilmesi mümkün bir rahatsızlıktır. Zaman ilerledikçe kronik bir hale gelir ve diğer hastalıklara davetiye çıkarır. Bunların arasında göbekte apse oluşması, göbek derisinin karın boşluğuna açılması, göbek fıtığı ve göbek düşmesi meydana gelebilir.

İlaç tedavisinden önce bazı basit uygulamalarla göbek iltihabını gidermek ve hatta engel olmak mümkündür. Örneğin göbek deliği ve çevresini temiz tutmak, periyodik bir şekilde göbek bakımı yapmak, göbekte sıkışan kıl ve elbise kalıntılarının temizlenmesi gerekir.

Göbek iltihabının medikal tedavisi için antibiyotik ve analjesik ilaçlar kullanılabilir. Bazen göbek deliğindeki deri laserasyon ve erozyonları için gümüş nitratlı kalem kullanılır. Fakat cerrahi müdahale, genelde komplikasyonlar geliştiğinde uygulanır.

Göbek iltihabı hastalığında göbekten gelen kötü kokulu akıntı, iç çamaşırın kirlenmesi ve göbek ağrısı gibi problemlere sebep olur. Genel cerrahi kısmında muayene olarak problemin ortadan kalkması için ilaç tedavisine başlayabilirsiniz.