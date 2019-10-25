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İhbar tazminatı nedir, ihbar tazminatı şartları | İhbar tazminatı nasıl ödenir?

İhbar tazminatı hangi hallerde hak edilir? İhbar süreleri kaç haftadır? İşçi de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir mi? İhbar tazminatı iş kanununda yer alan diğer tazminatlardan farklı olarak hem işçi hem de işverenin ödemekle mükellef olduğu bir tazminattır. Şartlar oluştuğunda işverenin nasıl işçiye ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu varsa işçinin de işverene ihbar tazminatı ödemesi mümkün olabilir. İhbar tazminatının şartı ihbar sürelerine uyulmamasıdır. Peki ihbar tazminatı nedir, nasıl alınır? İhbar hangi durumlarda ödenir? İhbar süresi ne kadar?

25 Ekim 2019 Cuma 11:52
İhbar tazminatı nedir, ihbar tazminatı şartları | İhbar tazminatı nasıl ödenir?

İhbar tazminatı hangi hallerde hak edilir? İhbar süreleri kaç haftadır? İşçi de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir mi? İhbar tazminatı iş kanununda yer alan diğer tazminatlardan farklı olarak hem işçi hem de işverenin ödemekle mükellef olduğu bir tazminattır. Şartlar oluştuğunda işverenin nasıl işçiye ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu varsa işçinin de işverene ihbar tazminatı ödemesi mümkün olabilir. İhbar tazminatının şartı ihbar sürelerine uyulmamasıdır. Peki ihbar tazminatı nedir, nasıl alınır? İhbar hangi durumlarda ödenir?

4857 sayılı İş Kanunu madde 17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.

İhbar süresi ne kadar?

İş sözleşmeleri;

İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 11:52
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  12. 2 yıl çalışanın ihbar süresi ne kadar?
  13. 3 aylık çalışanın ihbar tazminatı ne kadar?
  14. Ihbar süresi kaç aydan sonra başlar?
  15. Ihbar süresi kaç gün 2019

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