Hıdırellez 2019 ne zaman | Hıdırellez bayramı neden kutlanır, hıdırellez orucu ne zaman

2019 hıdırellez ne zaman, hıdırellez gelenekleri neler dilek duası nasıl, hıdırellezde neler yapılmaz? 2019 yılı itibariyle, mevsimlik bayram olarak kabul edilen Hıdırellez ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellez 5 mayıs cumartesi günü ikindiden sonra başlar. İşte bolluk ve bereketle anılan hıdırellez hakkındaki tüm detaylar…

Müslümanlar tarafından Hızır Aleyhisselam le İlyas Peygamberin yeryüzündeki buluştuğu gün olarak nitelendirilen Hıdırellez, her yıl çeşitli yöresel etkinlikler eşliğinde kutlanıyor. 2019 Hıdırellez ne zaman başlıyor ve ne zaman bityor? Bahar mevsiminin geldiğinin göstergesi olarak tanımlanan Hıdırellez kaç gün sürecek? 2019 hıdırellez ne zaman, neler yaplır? soruları şimdiden araştırılmaya başladı. Hıdırellez 2019 yılında 5 Mayıs ikindi ile başlayacak. 5 Mayıs ikinde de bitecek. Peki hıdırellez gelenekleri neler, neler yapılır? İşte hıdırellezde ne yapılır, dilekler için okunacak dua nedir sorularının yanıtı:

Hıdırellez nedir?

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü,Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs - 6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır. 5 mayıs akşamı dilekler dilenir, 6 mayısta şenlikler olur. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktadırlar.

Kur’a-ı Kerim’de hıdırellez’den bahsediliyor mu?

Kur'an'da Kehf suresi'nde Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Kehf Suresi'de dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır. Olayın yaşandığı yer için "iki denizin birleştiği yer" denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde, yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan olay sonrasında, 65. ayette Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. denilerek Hızır olarak atfedilenden bahsedilir.

Hıdırellezde neler yapılır?

Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri günde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor.

Hıdırellezde neler yapılmaz?

5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. Hıdırellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz. Bazı bölgelerde Hıdırıllez günü çamaşır yıkanması, ev temizlenmesi ve iş yapılması da uygun bulunmaz.

Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır

Ülkemizde Hıdrellez Bayramı 6 Mayıs tarihinde kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktadırlar. Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdrellez, ülkemizde etkin bir biçimde kutlanmaktadır. Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde hıdrellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdrellez gününden önce evler baştanbaşa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır’ın uğramayacağı düşünülür. Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır. Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar “Hızır hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır’a rastlamak amacına yöneliktir.