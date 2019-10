Hem sahada, hem masada istediğimizi aldık

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen, daha sonra heyetler arası görüşmeler yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, toplam dört buçuk saat süren görüşmeler sonunda, Türkiye’nin güvenli bölge teklifini kabul etti.

Alınan karara göre Türkiye, Barış Pınarı Harekatı’na, YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi için 120 saat ara verecek ve çekilmenin tamamlanması sonrası harekat son bulacak. Güvenli bölge kapsamında bölgedeki teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak, bütün mevzileri yıkılacak.

İlk açıklamayı Pence yaptı

Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmelerin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi.

“Türkiye ve ABD, Suriye’de ateşkes için anlaştı.” ifadesini kullanan Pence, “Barış Pınarı Harekatı’na 120 saatliğine ara verilecek.” dedi.

Pence, ”(120 saatlik süre içinde) ABD, YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Bu başlamış durumda.” ifadesini kullandı.

YPG’nin kendilerine söz konusu bölgeden çıkma güvencesi verdiğini belirten Pence, Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin ise, “Yeni yaptırım olmayacak. Suriye’nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak.” şeklinde konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu: İstediklerimizi aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, heyetler arası görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güvenli bölge tesisi konusunda ABD ile bir sonuca varılamadığı için Barış Pınarı Harekatı’na başlandığını hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, “Amacımız, bölgenin teröristlerden temizlenmesiydi. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul ediyor. Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. Böylelikle ABD tarafı harekatımızın ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu.” diye konuştu.

“Diğer taraftan YPG’nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık” diyen Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“PKK/YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu’na ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz, sadece zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.”

“Erdoğan güçlü bir lider”

Mutabakatı tebrik eden ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ederek, “Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkeden ortak açıklama

İki ülke yetkililerinin heyetler arası görüşmelerinin ardından bir ortak açıklama kamuoyuyla paylaşıldı.

“Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar." ifadeleriyle başlayan açıklamada, her iki ülkenin, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yinelediğinin altı çizildi ve diğer maddeler şöyle sıralandı:

• Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır.

• Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

• Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

• Her iki ülke Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

• Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

• Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

• Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı’na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

Barış Pınarı Harekatı’na ara verildiğinde ABD, 'Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria' başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, yukarıda bahsi geçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

Köpekleriyle geldi!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye gelişi öncesi Esenboğa Havaalanı, ABD’li askerler tarafından getirilen koruma köpekleri eşliğinde didik didik edildi. Pence’in, Erdoğan ile görüşmesi sırasında renk vermemesi ise dikkat çekti.