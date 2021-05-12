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Kadın - Aile Hazır yufkayla baklava nasıl yapılır? Hazır yufkayla baklava tarifi
Kadın - Aile

Hazır yufkayla baklava nasıl yapılır? Hazır yufkayla baklava tarifi

Şerbetli tatlılar arasında en çok tercih edilen baklavalar bu yıl da Ramazan Bayramı sofralarını süsleyecek. Ceviz, fıstık, fındık kullanılarak yapılan baklavalar için araştırmalar başladı. Hazır yufkayla baklava nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 22:15:00 -
Hazır yufkayla baklava nasıl yapılır? Hazır yufkayla baklava tarifi

Baklava, doğu mutfaklarında yaygın olan, fındık ve şuruplu bir tatlı çeşididir. Dolgu için ceviz, fıstık, fındık kullanılmaktadır. En güzel baklava nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde baklavaya tarifi şerbeti ne zaman dökülür?

Hazır yufkayla baklava nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 paket baklavalık yufka

250 gr eritilmiş tereyağ

1,5 su bardağı öğütülmüş ceviz (1 1/2 cup)

Şerbeti:

5 su bardağı şeker (5 cup)

5 su bardağı su (5 cup)

1/4 limon kabuğu ile

Yapılışı

Öncelikle şerbetini hazırlayıp, soğutun.
Şerbet biraz kıvamlı olacak şekilde kaynatın.
Kaynamaya başlayınca limon suyunu sıkarak, orta ateşte 10 dakika kaynatın.
Baklavalık yufkayı tezgâha açın.
Her iki ucundan biraz boşluk bırakın.
İçine ince kıyılmış ceviz veya fındık serpin.
Oklavaya saracağınız kısmı iki kat katlayın
Hafifçe oklavaya sarın.
Büzüştürerek oklavadan çıkarın.
Fırın tepsisine alın.
Bütün yufkaları bu şekilde hazırladıktan sonra, soğuttuğunuz tereyağını her tarafına gelecek şekilde döküp, 185 derece fırında pişirin.
Fırından aldığınız baklavayı, oda ısısında biraz bekletin.
Ilınan baklavayı, soğuk şerbetle buluşturun.

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