Hayvana eziyet olmaması için iyi bıçak şart!

Hayvana eziyet olmaması için iyi bıçak şart!

Antalya’da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme dükkanlarında yoğunluk başladı. Kurban kesiminde hayvana eziyet edilmemesi için iyi ve keskin bıçak kullanılması gerektiğini belirten 6’ncı kuşak bıçak ustası Özden Bıçakçılar, vatandaşlara bayram hazırlıklarını son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

Antalya’da Kurban Bayramı yaklaşırken bıçakçılarda bileme ve satış hareketliliği başladı. 1875 yılından bu yana faaliyet gösteren ve ata mesleğini sürdüren, mesleğin 6'ncı kuşak olan bıçak ustası Özden Bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesi hem satışlarda hem de bileme işlemlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi. Vatandaşların kurban kesimi sırasında zorlanmaması ve hayvana eziyet verilmemesi için iyi bıçaklar tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

 

Kurban kesiminde bıçağın önemi

Ata mesleğini dededen toruna sürdürdüklerini belirten Özen Bıçakçılar, "1875 yılından bu yana bu işi yapıyoruz. Deden toruna devam ediyoruz. Ben de bu mesleğin 6'ncı kuşağıyım. Kurban Bayramı geldi hazırlıklarımız yoğun bir şekilde başladı. Hem bıçak satışlarımız hem de bileme de devam etmekteyiz. Kurban Bayramı çok önemli bir dönem. Çünkü can alıyoruz. Kurban kesecekler, can alacaklar hayvanlara yazık olmasın iyi bir şekilde biletsinler. Vatandaşlara iyi bir bıçak tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

 

Fiyatlar 50 ile 100 TL arasında değişiyor

Bıçak bileme fiyatlarının değiştiğini ifade eden Bıçakçılar, fiyatların 50 ile 100 lira arasında olduğunu söyledi. Önceki yıllara göre iş yoğunluğunda düşüş yaşandığını, uzun bayram tatillerinin ise sektörü olumsuz etkilediğini belirten Bıçakçılar, "Eskiden bayram öncesi çok daha yoğun olurdu. Son yıllarda işler biraz azalmaya başladı. 9 günlük tatiller maalesef sektörü de sekteye uğratıyor" diye konuştu. Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bilemeye getiren vatandaşlardan Mahmut Yakar, "Kurban bayramı başladı artık hazırlıklarımıza başladık. Bayram için bıçaklarımızı biletmeye geldik" dedi.

