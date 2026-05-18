Halı sahada 'faul' husumeti: Ensesinden bıçaklayıp kaçtılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde halı sahada yaşanan “faul” tartışması sonrası aralarında husumet oluşan iki kardeş, 24 yaşındaki genci ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile Kuteybe M. (24) arasında halı saha maçında faul sonrası tartışma yaşandı ve husumet oluştu.

Dün cadde üzerinde karşılaşan taraflar arasında yeniden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hasan H., yanında bulunan ağabeyi Muhammed H. (28) ile birlikte Kuteybe M.’yi darbetti. Kavga sırasında Hasan H., elindeki bıçakla Kuteybe M.’yi ensesinden bıçakladıktan sonra ağabeyiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Kuteybe M., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bıçağın, yaralının atardamarına yalnızca 1 milimetre kala durduğu öğrenildi.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan Hasan H. ile ağabeyi Muhammed H.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

