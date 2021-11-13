Gripte tat ve koku kaybı olur mu?

Covid - 19 pandemisinde ağır ya da hafif şekilde enfeksiyonu bulaşan insanların koku ve tat alma duyularında bozulmalar olmaktadır. Alerji, soğuk algınlığı veya kronik hastalıklar dışında aniden ortaya çıkması durumunda uzman doktor muayenesi gereklidir.

COVID-19 salgınının başlamasından bu yana birçok farklı belirtileri tespit edildi. Yapılan araştırmalar esnasında koronavirüs enfeksiyonu olan birçok kişinin koku ve tat alma duyusunu kaybettiği ortaya çıktı. Vakaların büyük çoğunluğunda şiddetli koku ve tat alma kaybı da belirtiler arasında eklendi. Gribe sebep olan influenza virüsü ve covid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov 2 virüsü, solunum yoluyla bulaşmasıyla dikkat çekiyor. Burun akıntısı ve boğaz ağrısı gripte ön plana çıkarken, koku ve tat alma problemleri genellikle Covid-19 varlığında tabloya ekleniyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda aniden gelişen koku kaybı (anosmia) ve tat kaybı (agesuia) gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekiyor. Bu belirtiler koronavirüsün diğer belirtilerine eşlik edebileceği gibi tek başına da gözlemlenebiliyor.Koku duyusu, burunda bulunan koku alma hücrelerine dayanırken; tat alma duyusu, ağız ve boğazın tat alma tomurcuklarındaki hücrelerde bulunur. Her iki hücre tipi de zamanla azalmaya başlar, bazen istenmeyen kilo kaybı, yetersiz beslenme ve depresyon gibi nedenlere bağlı olarak da koku ve tat alma kaybı yaşanabilir.

Covid - 19 koku kaybı olanlara 5 faydalı öneri

1. Kanın pıhtılaşmasını önlemek için kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmalıdır.

2. İyileşme sürecini hızlandırmak için vitamin ve mineral gibi takviyeler alınmalıdır.

3. Covid - 19 virüsü en kısa zamanda tespit edilerek tedavi sürecine hızlı şekilde başlanmalıdır.

4. Serum fizyolojik ya da benzer yoğunluğa sahip olan tuzlu su karışımları ile detaylı burun temizliği yapılmalıdır.

5. Uzun zaman devam eden duyu kaybı, eksikliği ve bozukluğu için mutlaka doktor muayenesi olunmalıdır.