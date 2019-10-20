Gözlerinizde yanma, batma, kızarıklık, acıma, kaşıntı varsa ve bulanık görüyorsanız; sorun göz kuruluğundan kaynaklanıyor olabilir. Peki, göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu nasıl geçer? İşte göz kuruluğuna sebep olan faktörler...

Göz kuruluğu neden olur?

Kış aylarında artan hava kirliliği, kuru, soğuk hava ve rüzgar dış mekanlarda gözleri tehdit ederken, kapalı ortamlardaki ısıtma sistemlerinden kaynaklı nem kaybı da göz kuruluğuna davetiye çıkarıyor. Göz kuruluğu, her yaşta görülmekle birlikte yaşlılıkta daha çok ortaya çıkar. Peki, göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu nasıl geçer?

1. Güneş ışınları

Güneş ultraviyole nedeniyle göz yapılarına zarar verebiliyor. Isı nedeniyle gözyaşının çabuk buharlaşmasına neden olmasının yanında, ultraviyole ışınları katarakt ve sarı nokta hastalığına da neden oluyor. UV blokajı olan güneş gözlüğü kullanmak çok önemli. Ayrıca şapka kullanımı da gerek yetişkin gerekse çocuklarda ihmal edilmemeli.

2. Yaz rüzgarı

Yaz aylarında esen rüzgar serinlememizi sağlayıp bizi rahatlatırken gözlerimizi kurutuyor. Gözyaşı buharlaşıyor. Geniş çerçeveli gözlükle gözlerinizi koruyabilir, suni gözyaşı takviyesiyle nemlendirebilirsiniz.

3. Klima

Klima, ortamdaki nem oranını düşürdüğü için gözleri kurutuyor. Rezidans tipi binalarda bu problem daha sık karşımıza çıkıyor. Bu durumda klima sisteminin nem düzenleyici tipte olması veya ortamın ayrıca neminin artırılması gerekiyor. Buna rağmen şikayetiniz devam ederse suni gözyaşı ile gözün nemini takviye edebilirsiniz.

4. Gözlüksüz yüzmek

Tuzlu su, göz yüzeyinin ve gözyaşı doğal yapısının bozulmasına neden oluyor. Havuz ise klor nedeniyle daha da zararlı. Klor göz yüzeyine toksik etki yaratıyor. Denize veya havuza girerken mutlaka gözlük kullanın. Gözde kızarıklık ve çapaklanma olursa mutlaka bir göz doktoruna başvurun.

5. Toz kaçması

Toz; kuru ve rüzgarlı havada göz yüzeyine yapışıp çizilmelere, enfeksiyonlara neden olabiliyor. Göze toz kaçması durumunda bol su ile yıkayın, gözleri asla ovuşturmayın, yıkamaya rağmen batma devam ederse hemen bir hekime başvurun.

6. Makyaj kalıntısı

Göz makyajı kapak kenarındaki kanalları tıkayarak gözyaşının yapısının bozulmasına ayrıca enfeksiyonlara zemin hazırlıyor. Her gün yapıyorsanız her gün makyajın göze uygun bir ürün ya da temizleme mendilleri ile temizlenmesi şart. Göz kapağı hijyeni için de göz yakmayan bebe şampuanları ve ılık suyla kirpik diplerini temizleyebilir ya da eczanelerde kirpikler için özel üretilmiş şampuanlar ve temizleme mendilleri kullanabilirsiniz.

7. Lensle uyumak

Kontakt lensler gözlüğe alternatif olarak bazen de sadece kozmetik olarak kullandığımız konforu yüksek, görüşü rahatlatan materyaller. Ancak gözde kornea refleksini azaltarak ve gözyaşı buharlaşmasını da artırarak göz kuruluğuna neden olabiliyor. Yaz aylarında daha çok günlük lens kullanın. Kullanma kurallarına mutlaka uyun. Lensinizi çıkarmadan uyumaktan kaçının. Lensle uyumlu suni gözyaşı damlalarıyla gözün nemini takviye etmek de önemli.

8. Ekrana uzun süre bakma

Günümüzün vazgeçilmezleri bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar göz sağlığımızı tehdit ediyor. Uzun süre ekrana bakmak gözleri kurutuyor. Ekran başında çalışırken gözlerin dinlenmesi ve ıslanması için göz kırpma sayınızı artırın ve 20 dakikada bir 20 saniye gözünüzü ekrandan uzaklaştırın.

9. Bazı hastalıklar

Göz hastalıklarının tedavisinde uzun süreli kullanılan ilaçlar, hormonal nedenler ve bazı romatolojik hastalıklar da gözyaşı üretimini olumsuz etkiliyor. Göze damlatılan ilaçların içindeki koruyucu maddelerden akne tedavisinde kullanılan ilaçlara, antihistaminiklerden diüretiklere dek göz kuruluğuna yol açan bazı ilaçları kullanırken, suni gözyaşı damlaları kullanılmalı. Düzenli doktor takibi ihmal edilmemeli.

10. Susuzluk

Bol su içmek göz kuruluğunu önlemede büyük fayda sağlıyor. Özellikle buharlaşmanın yoğun olduğu ve göz kuruluğunun arttığı yaz döneminde yeterli sıvı tüketmemek, sıvı ihtiyacının çay ya da kahve karşılanabileceğini düşünmek, göz kurulunu artırarak göz sağlığına da zarar veriyor.

Göz kuruluğu nasıl geçer?

Hastanın günlük hayatını etkileyen bir göz kuruluğu var ise suni göz yaşı damlaları en sık kullanılan ilaçtır. Bunun yanı sıra ileri kuru göz hastalarında göz yaşı kanalının tıkanması ile mevcut gözyaşının gözde kalmasını sağlayan “Punktum Tıkaçları” da kullanılabilir.

Göz kuruluğunun devamlı olduğu hastalarda kullanılan göz yaşı damlaları aksatılmaması ve sürekli kullanılması önemlidir. Bununla beraber göz kuruluğunu arttıracak klimalı ve kuru ortamlardan uzak durulmalı.