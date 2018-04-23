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Geven otu (Astragalus) nedir? Faydaları nelerdir?

Türkiye'de 'Geven otu' çeşitlerinden biri olarak bilinen Astragalus'un yaşlanmayı durdurduğunu biliyor muydunuz? İşte geven otu (Astragalus) hakkında bilinmeyen tüm gerçekleri sizler için araştırdık...

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:47
Geven otu (Astragalus) nedir? Faydaları nelerdir?

Geven otu (Astragalus), alternatif tıpta kullanılan önemli bitkilerden biridir. Anavatanı Asya ülkeleri olan bu bitki, baklagiller ailesine aittir. Geleneksel tıpta birçok hastalıkla mücadele etmede yardımcı olarak kullanılır.

Geven otunun, bilinen en yaygın özelliği yaşlanmayı engellemesidir. Çeşitli amaçlar için kullanılan bitki, vücuttaki hücrelerin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Birçok güzellik ürününün ham maddesi olarak da kullanılır.

GEVEN OTUNUN (ASTRAGALUS) FAYDALARI;

- Vücutta oluşan ödem ve iltihaplı hücreleri azaltıcı özelliği vardır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun kanser hücrelerine karşı direncini arttırır.
- Kişinin vücudunda oluşabilecek tümörlerin büyümesini yavaşlatır.
- Kemoterapi gören hastaların semptomlarını azaltır.
- Kan hücrelerini yenileyip koruyan geven otu, kalp ve damar sağlığını da korur.
- Antioksidatif özelliği olan geven otu, yaşlanmaya meyilli cilt hücrelerini yeniler. Bu özelliği sayesinde cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılır.
- Hücreleri yenileme özelliğinin yanı sıra hasara uğramış hücreler içerisinde iyileştirici etkiye sahiptir.

GEVEN OTUNUN ÇEŞİTLİ KULLANIM ŞEKİLLERİ VARDIR;

- Kurutulmuş çay hali,

- Cilt tedavisi için krem,
- Bazı hastalıklarda da hap olarak kullanılır.

NOT: Geven otu (Astragalus), doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:47
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