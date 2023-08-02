Gaziantep Emniyet Müdürü kim oldu? Celal Özcan kimdir?

Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne atandı. Gaziantepliler yeni emniyet müdürlerinin kim olduğunu kariyerlerini araştırmaya başladı.

Celal Özcan kimdir?

Celal Özcan, 1971 yılında Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde doğdu. 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra sırası ile Adana, Malatya, Gaziantep, Adana, Ankara ve Bitlis illerinde çeşitli rütbelerde ve değişik birimlerde görev yaptı. Polis Başmüfettişi olarak çalışmakta iken, 2 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.