Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere denizler zengin hidrokarbon ve gaz hidrat yataklarına ev sahipliği yapıyor. Bu sebeple geleceğin meslekleri arasında deniz Jeologluğu, deniz madenciliği, petrol mühendisliği ve deniz kimyagerliği gösteriliyor.

Gaz hidrat ne işe yarar?

Gaz hidratlar, su ve hafif doğal gazların genellikle metan gazı karışımından, doğal yolla oluşan kristal yapılı katılardır.

Gaz hidratlar; düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında, düşük moleküler ağırlıklı gazların, su molekülleri tarafından bir kafes yapısı içerisinde tutulmasıyla oluşan donmuş buza benzeyen, çoğunlukla beyaz renkli kırılgan kristalin oluşumlardır.

Gaz hidratlar neden önemlidir?

Gaz hidratlar, içerdikleri büyük metan hacmi nedeniyle geleceğin enerji kaynağı olabilirler. Standart basınç ve sıcaklık koşullarında, 1 m3 gaz hidrat, 164 m3 gaz ve 0,8 m3 su içermektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı çok daha temiz ve güçlü bir yakıt olan gaz hidratın önemi önümüzdeki yıllarda daha da artacak gözüküyor. Kuvvetle muhtemeldir ki, bu oluşumlar gelecekteki enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik potansiyel kaynaklar olacaktır. Özellikle enerji darboğazı içerisine giren dünya için bolca bulunan gaz hidrat kaynağı kurtarıcı olabilir. Ancak, günümüzde metan hidratların uygun maliyetle ve çevre yönünden güvenli bir enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi yönünde pek az ilerleme kaydedilmiştir.