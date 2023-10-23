Fiyatını gören markete akın etti! A-101'de 5 litre ayçiçek yağı...
A-101 haftanın yıldızları kapsamındaki indirimli ürünlerde 5 litrelik ayçiçek yağı da yerini aldı. İndirimli fiyatı duyanlar, markete akın etti. İşte ayçiçek yağı ve daha birçok üründeki dev indirim...
Zincir marketlerdeki şok indirimler sürüyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlarda alışveriş yapabilmek için indirim kampanyaları takip ediyor. 5 litrelik yağ fiyatları başını alıp giderken, A-101'den şaşırtan bir indirim haberi geldi.
Vatandaşlar, haftanın yıldızları kapsamında 5 litre ayçiçek yağını dip fiyattan alabilecek.
Litresi 33 lira!
A101 afişinde yer alan bilgilere göre, 21-27 Ekim arasında Orkide 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan satışa sunuluyor.
İşte indirimli ürünler...
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