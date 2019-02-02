Evlilik izni, genel olarak çalışan değil işçi veya memur çalışan olarak incelenmektedir. Bunun nedeni ise işçinin evlilik izni 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre düzenlenmekte, memurun evlilik izni ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre düzenlenmektedir. Peki, evlilik izni nedir, kimlere verilir? Evlilik izni kaç gündür? İşte evlilik iznine dair detaylar...

Memurların evlilik izni kaç gündür?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104.maddesinde Mazeret İzni başlığı altında; ” …. Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. …” şeklinde düzenlenmiştir. Kanun metni yeterince açık olup, buradan anladığımız memurun evlilik izin süresinin 7 gün olduğudur.

İşçinin evlilik izni kaç gündür?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Ek Madde 2’de “İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Yine kanun metninden anlayacağımız üzere işçilerin evlilik izinleri ise 3 gündür. İşçilerin evlilik izinleri ise; iş sözleşmelerinde düzenlenerek artırılabilir. Ancak düşürülemez.

Evlilik izni ne zaman kullanılır?

Evlilik izni önceden kullanılamaz. Evlilik izni kullanımında nikâh töreni için gün alınması, nikâh tarihi, nikâh davetiyesinde belirtilen gün veya düğün tarihi dikkate alınarak izin süresi başlatılabilmektedir. Evlilik izni evliliğin gerçekleştiği süreçte de kullanılabilir, evlilik sonrasında da kullanılabilmektedir. Çalışan her evlilik için bu hakkını kullanabilir. Yani birden fazla evlilik yapan çalışan her evliliği için ayrı ayrı evlilik izninden yararlanabilir. İşverenlerin, aynı kişiye ikinci kez bu izni kullandırmamak gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Evlilik izni kullanan çalışanların maaşları aynen ödenmektedir.

Kanunun izin süreleriyle ilgili tanımında süre “gün” olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla “iş günü” olarak belirtilmediği için bu izinler haftasonu ya da resmi tatil günlerine de gelse izinden sayılmaktadır.

Evlilik izni dilekçesi

Evlenme izni nikah tarihi alındıktan sonra ama nikah tarihinden önce işverene ya da iş yerinin insan kaynaklarına dilekçe ile bildirilir. Eğer işveren talep ederse, nikah günü alındığına dair belge de dilekçeye eklenir

Evlililk nedeniyle mazeret izni dilekçe örneği

Dilekçenin verileceği kurum tarafından belirlenmiş standart bir izin dilekçesi örneği yok ise, talebinizi aşağıdaki örnekteki gibi yazarak iletebilirsiniz

(Dilekçenin verileceği birimin adı)

…/…/….. tarihinde evlenecek olmam (çocuğumun evlenecek olması) nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 7 / 3 (yedi / 3 gün) gün (daha kısa süre de olabilir) izin kullanmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

ADRES:

İkametgah adresi :

İznin geçirileceği adres :

Telefon numarası :

…./…./….

Adı ve Soyadı

Unvanı

Kurum sicil numarası

İmzası