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Evde maydanoz yetiştirmenin püf noktaları

Evde, saksı içerisinde maydanoz nasıl yetiştirilir? İşte evde maydanoz yetiştirmekle ilgili merak edilen her şey yazının devamında…

18 Aralık 2018 Salı 21:22
Evde maydanoz yetiştirmenin püf noktaları

MAYDANOZ HANGİ TOPRAKTA YETİŞİR? 

Maydanoz, köklerini en rahat iyi hava almış, gevşek toprakta salar. Bunu sağlamanın en iyi yolu,  toprağınızın bir kısmını torf diğer kısmını da besinli topraktan oluşturmaktır.

MAYDANOZ NE ZAMAN EKİLİR

Maydanozlar, ilk filizlenme aşamasında ılıman bir ortama ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden, kasım, aralık gibi soğuk dönemlerde ekimleri uygun olmaz. En uygun dönemler: mart sonu ve nisan ayı olacaktır. 

MAYDANOZ NASIL EKİLİR?

Evinizde saksı içerisinde maydanoz yetiştirmek istiyorsanız, öncelikle maydanoz ekmek için kullanacağınız toprağı zararlı böcek, taş ve otlardan temizlemelisiniz.  Maydanoz tohumlarını, toprağını düzlediğiniz saksının her tarafına eşit miktarda serpiştirin ve ardından tohumların üzerini çok hafif örtecek kadar toprak ilave edin.  Bu toprağı elinizle hafifçe bastırın. Ardından da bir fısfıs yardımıyla toprak nemlenene kadar sulayın. Bu şekilde, maydanoz tohumları yerinden fazla oynamayarak, saksının dibine kaçmış olmayacaktır. 

MAYDANOZ TOPRAKTAN KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

İşte merak edilen soru, maydanoz kaç günde çimlenir? Maydanoz tohumlarının çimlenmesi genellikle 3-4 haftayı bulur. 

MAYDANOZ NASIL SULANIR?

Saksıdaki toprak nemini kaybettikçe, güneşin olmadığı sabah saatlerinde, sulamaya devam edin.

MAYDANOZ NASIL HASAT EDİLİR? 

Maydanozlarınızı toplarken bir bıçak ya da makas yardımıyla gövdelerinden kesmelisiniz, yani ne çok dipten ne de çok yaprak kısmından olmalı. 

MAYDANOZ NE KADAR ZAMANDA HASAT EDİLİR? 

Maydanozların her 10 günde bir toplanması önemlidir. Aksi takdirde, maydanozlar kartlaşarak kendine has aroma ve kokusunu kaybedecektir. 

MAYDANOZ HANGİ ORTAMI SEVER?

Maydanoz, 20 derece ve üzeri nemli ortamları seven bir bitkidir. Bu yüzden, ilkbahar ve yaz aylarında balkonda ve diğer zamanlardaysa iç mekanda, sabah güneşini görecek bir yere yerleştirebilirsiniz. 

EVDE MAYDANOZ YETİŞTİRMEDE PÜF NOKTALAR

- Kullanacağınız saksının derin olması, maydanozların daha rahat gelişmesi için önemlidir.
- Maydanozlar çok fazla suyu sevmez ama susuz da kalamaz. Onlara çok fazla su vermek, küçülüp bodurlaşmalarına ve yapraklarının sararmasına neden olacaktır. 

- Her hasat sonrası, saksıdaki toprağı, verimliği sürdürmek için sulayın.  
- Saksıda biten yabani otlar, topraktaki besin değerinin azalmasına neden olur. Bu yüzden, bu yabani otları, fark ettikçe koparın.

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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