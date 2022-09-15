Ermenistan teslim oldu! "Barış ve güvenlik için her karara imza atarım"

Azerbaycan ile başlayan çatışmalardan sonra Ulusal Meclis'te konuşan Nikol Paşinyan, barış ve güvenlik için iktidardan düşme pahasına her türlü karara imza atmaya hazır olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın kışkırtmaları nedeniyle Azerbaycan sınırında Karabağ Savaşı'ndan sonra sağlanan ateşkes ortadan kalktı.

İki ülke sınırında şiddetli çatışmalar başladı.

50 Azerbaycan şehidi

Çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan birlikleri Karabağ Savaşı'nda Ermeni mevzilerini yerle bir eden Türk SİHA'larını yeniden havalandırdı.

105 Ermeni askeri öldü

105 Ermeni askeri öldürülürken Ermenistan da karıştı.

Muhaliflerin tepkisi karşısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırdaki çatışmalara dair Ulusal Meclis'te açıklamalarda bulundu.

"Barış ve güvenlik için her karara imza atarım"

Paşinyan açıklamalarında Ermenistan'da barış ve güvenlik sağlanması için her kararın altına imza atacağını söyledi.

Paşinyan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eleştirileceğimiz, vatan haini ilan edileceğimiz, halkın bizi hükümetten indirebileceği bir belge imzalamayı planlıyoruz.

Çünkü bu anlaşmanın sonucunda Ermenistan'da barış ve güvenlik olacak. Bunu güvence altına alacak her karara imza atmaya hazırım.

Başıma gelecekler umurumda değil. Ben Ermenistan'ı düşünüyorum."