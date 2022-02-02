Elif Yıldırım ailesine döndü mü? Elif Yıldırım olayı ne oldu?

Yıldırım ailesi, 17 Ocak’ta Alanya’da kaybolan 18 yaşındaki kızları Elif Yıldırım’ı bulmak için Esra Erol’a başvurdu. Alanya’da ablası ile birlikte yaşayan Elif Yıldırım, ablası işe gidince gizlice evden ayrıldı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu genç kızın beraber çalıştığı Kadir Akkoyun’a kaçtığı belirlendi.

Konya’da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Kadir Akkoyun’un, Elif Yıldırım’ı çatı katında sakladığı belirlendi. Canlı yayına telefonla bağlanan Akkoyun ve eşi Ümit, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif’i canlı yayında öğrendi.

Elif Yıldırım ailesine geri döndü mü?

ATV canlı yayınında kameralara görünmek istemediği için Esra Erol'un tepki göstermesiyle Türkiye'nin gündemine oturan 18 yaşındaki Elif Yıldırım ailesine döndü. Abla Münevver Yıldırım, Esra Erol'dan yarım istemişti: Anne ve babasıyla Esra Erol’un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım’ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun’a kaçtığını söyleyerek Esra Erol’dan yardım istemişti. Esra Erol’da programında kısa süre içerisinde tüm düğüm çözüldü. Elif Yıldırım, ailesinin evine geri döndü. Kız kardeşiyle bir araya geldi.

Elif Yıldırım’ın geri dönmesine ailesi ne dedi?

Aile Esra Erol'a teşekkür etti: Esra Erol’a gösterdiği destek ve yardımdan dolayı teşekkür eden aile, “Elif küçük kardeşimizi arayarak eve döneceğini söylemiş çok şaşırdık” dedi. Daha sonra canlı yayına bağlanan Elif ‘Bu yaşananlar benim için çok ağır, ailemin yanına dönmeye karar verdim’ dedi.