El soyulmasına bitkisel çözüm el soyulması için hangi bölüme gidilir?
El soyulması ile karşı karşıya kalan vatandaşlar ellerin neden soyulduğunu ve el soyulmasının hangi hastalıkların belirtisi olduğunu merak ediyor. El soyulması, başlamadan önce ellerin içinde tatlı bir kaşıntı olur. Kaşıntıyla birlikte kırmızımsı yuvarlık bir benekler meydana gelir. Sonrasında ise ellerin çeşitli yerlerinde soyulmalar başlar ve belirli bir zaman sonra tüm ellerin içinde görülür. Peki eller neden soyulur? el soyulması için hangi bölüme gidilir?15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36
El soyulması ile karşı karşıya kalan vatandaşlar ellerin neden soyulduğunu ve el soyulmasının hangi hastalıkların belirtisi olduğunu merak ediyor. El soyulması, başlamadan önce ellerin içinde tatlı bir kaşıntı olur. Kaşıntıyla birlikte kırmızımsı yuvarlık bir benekler meydana gelir. Sonrasında ise ellerin çeşitli yerlerinde soyulmalar başlar ve belirli bir zaman sonra tüm ellerin içinde görülür. Peki eller neden soyulur? El soyulması için hangi bölüme gidilir?
Elleriniz kaşınıyorsa, kızarmışsa ve soyulmaya başlıyorsa yaptığınız ilk iş muhtemelen bir dermatologa görünmektir. uru cilt normal cilde göre tahrişe ve soyulmaya karşı daha meyillidir. Problem genellikle soğuk aylarda daha yaygındır ve nemlendirici yardımıyla genellikle çözülebilir. Temizlik yaparken, kimyasallarla çalışırken lateks eldiven kullanarak, güçlü etkileri olan bir sabundansa hafif bir el sabunu kullanarak kuruluğu ve cilt tahrişini önleyebilirsiniz. Eğer süregelen bir kemoterapi tedaviniz varsa genellikle cildin kurumasına yol açar; çünkü kemoterapi, cilt hücrelerinin kendilerini tamamen yenilemelerine engel olur. Ayrıca su kaybı da kuru ve soyulan ellere sebep olur.
Ellerde ya da deride soyulma neden olur?
Cilt tahrişi ve cildin zarar görmesi
Güneş altında veya kuru havada kalma
Sıcağa aşırı maruz kalma, özellikle cilt "nefes” alamadığı zaman
Alerjik reaksiyonlar
Enfeksiyonlar
Bağışıklık sistemi bozuklukları
Belli kanser türleri
Hangi hastalıklar deri soyulmasına neden olur?
Ayak mantarı
Atopik dermatit (egzama)
Kontakt dermatit
Kutanöz T hücreli lenfoma
Cilt kuruluğu
Atlet kaşıntısı
Kawasaki hastalığı
Sedef hastalığı
Vücut mantarı
Kafa derisi mantarı
Kızıl
Seboreik dermatit
İlaçların yan etkileri
Staph enfeksiyonları
Stevens-Johnson sendromu
Güneş yanığı
Toksik şok sendromu
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