El soyulmasına bitkisel çözüm el soyulması için hangi bölüme gidilir?

El soyulması ile karşı karşıya kalan vatandaşlar ellerin neden soyulduğunu ve el soyulmasının hangi hastalıkların belirtisi olduğunu merak ediyor. El soyulması, başlamadan önce ellerin içinde tatlı bir kaşıntı olur. Kaşıntıyla birlikte kırmızımsı yuvarlık bir benekler meydana gelir. Sonrasında ise ellerin çeşitli yerlerinde soyulmalar başlar ve belirli bir zaman sonra tüm ellerin içinde görülür. Peki eller neden soyulur? El soyulması için hangi bölüme gidilir?

Elleriniz kaşınıyorsa, kızarmışsa ve soyulmaya başlıyorsa yaptığınız ilk iş muhtemelen bir dermatologa görünmektir. uru cilt normal cilde göre tahrişe ve soyulmaya karşı daha meyillidir. Problem genellikle soğuk aylarda daha yaygındır ve nemlendirici yardımıyla genellikle çözülebilir. Temizlik yaparken, kimyasallarla çalışırken lateks eldiven kullanarak, güçlü etkileri olan bir sabundansa hafif bir el sabunu kullanarak kuruluğu ve cilt tahrişini önleyebilirsiniz. Eğer süregelen bir kemoterapi tedaviniz varsa genellikle cildin kurumasına yol açar; çünkü kemoterapi, cilt hücrelerinin kendilerini tamamen yenilemelerine engel olur. Ayrıca su kaybı da kuru ve soyulan ellere sebep olur.

Ellerde ya da deride soyulma neden olur?

Cilt tahrişi ve cildin zarar görmesi

Güneş altında veya kuru havada kalma

Sıcağa aşırı maruz kalma, özellikle cilt "nefes” alamadığı zaman

Alerjik reaksiyonlar

Enfeksiyonlar

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Belli kanser türleri

Hangi hastalıklar deri soyulmasına neden olur?

Ayak mantarı

Atopik dermatit (egzama)

Kontakt dermatit

Kutanöz T hücreli lenfoma

Cilt kuruluğu

Atlet kaşıntısı

Kawasaki hastalığı

Sedef hastalığı

Vücut mantarı

Kafa derisi mantarı

Kızıl

Seboreik dermatit

İlaçların yan etkileri

Staph enfeksiyonları

Stevens-Johnson sendromu

Güneş yanığı

Toksik şok sendromu