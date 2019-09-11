E-Devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? E-devlet üzerinden alınan engelli raporu devlet kurumlarında kullanılmasının yanı sıra, rapor geçerlilik tarihleri ile ilgili işlemlerin de yapılmasına olanak sağlıyor. Engelli olan vatandaşlar e- devletten nasıl engelli raporu sorgulayacağını merak ediyorlar.Engelli kişiler isimlerine oluşturulan engelli raporlarının sorgulanması veya engelli raporunun çıktısını e devlet üzerinden nasıl sorgulayıp döküm alabilir? E-Devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır?

Engelli raporu nedir?

Devlet tarafından ülkemizde yaşayan ve vücutlarında kişilerin çalışmasına veya sosyal yaşantılarını devam ettirme konusunda karşılaşacakları bir takım sorunları en aza indirgemek amacı ile farklı yardım veyahut kuruluşlarda çeşitli öncelikler tanımaktadır. Bu öncelik veya yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerden başvuru yaptıkları kurum veya kuruluşlarengelli raporu talep etmektedir. Kişi bulunan engeli dolayısı ile bulunduğu bölgedeki ilgili sağlık kuruluşundan heyet raporu sonrasında oluşturulan raporları internet ortamından e-devlet şifresi ile almak isteyenler itnernetten engelli rapor sorgulama işleminin nasıl olduğu veya böyle bir hizmetin olup olmadığını çok ca sorgulamaktadırlar.

Engeli bulunan vatandaşlarımızı aile veya çevresindeki bireylere yük olmaktan veya sıkıntılarını yansıtmamaları için sosyal devlet gereği olarak çeşitli yardım veya hakları bu kişilere sunması gereklidir. Bu hizmetler kapsamında devletin üzerinde yaptığı çalışmalardan biriside engelli raporunun internet üzerinden e devlet panelinden sorgulanmasıdır.

E-Devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır?

Engelli raporu sorgulama işleminde, e-devlet şifresine ve T.C. kimlik numarasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda e- devlet engelli raporu sorgulama işlemi için kişilerin daha önce PTT’den e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.

E- devlet sisteminden engelli raporunu sorgulamak için öncelikle sisteme giriş yapılmalıdır. Sisteme giriş yapabilmek için e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasının ekranda bulunan bölümlere girilmesi gerekmektedir. Bunların haricinde giriş seçenekleri içerisinde mobil imza ve internet bankacılığından giriş olanakları da bulunmaktadır. Bu seçeneklerden biri ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Sisteme yapacağınız girişin ardından yapmanız gereken alt kısımda bulunan kurumlar listesine ulaşmaktır. Bu kurumlar listesinde karşınıza Sağlık Bakanlığı’ndan Adalet Bakanlığı’na kadar farklı kurumlara ait hizmetler çıkacaktır. Kısa süre sonra karşınızdaki hizmet alanları içerisinden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü bulmanız gerekecektir. Son yapılan düzenlemeler ışığında, engelli raporlarının Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak sistem alt yapısı kapsamında bu müdürlüğe ait olan sayfa hazırlanma aşamasında olduğundan, bu engelli raporu sorgulama işlemleri halen Sağlık Bakanlığı sayfası üzerinden verilmektedir. Sistem, Sağlık Bakanlığı sayfasına girişinizi yapmanızın ardından karşınıza seçenekler çıkaracaktır. Seçenekler arasından ‘E- imzalı Erişkinler İçin Engelli Sağlık Raporu Sorgulama’ seçeneğinin kullanılması gerekecektir. Bu seçeneğe tıklanmasının ardından sistem size hiçbir sorgu formu göndermez. Sistem girişinde vermiş olduğunuz bilgiler ışığında sorgulama işleminiz yapılır.

E-DEVLET ENGELLİ RAPORU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bahsedilen sağlık raporu sayfasına girişinizi gerçekleştirmenizin ardından e-devlet sizi www.turkiye.gov.tr adresine yönlendirir. Yapacağınız işlemler, e- devlet ile bağlantılı bir şekilde buradan ilerler.

Sorgulama işleminizi yapmanızın ardından ekranda hasta T.C. kimlik numarası ve hasta adı soyadı bölümleri görünecektir. Bu bölümde e- devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasının sahibinin bilgileri görünür. Size herhangi bir soru sorulmadan işlem kendiliğinden devam eder ve ekranda engelli sağlık raporunun bulunduğuna dair ibare yer alır. Alt kısımda ön izlemesi yer alan sağlık raporunu bastırabilir, üzerinde bulunan barkot sayesinde e- imzalı olarak dilediğiniz resmi kuruluşta kullanabilirsiniz.