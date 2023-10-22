Duyduk duymadık demeyin! Artık kredi kartıyla ödeme geçersiz, yeni dönem başlıyor!

Bankalar, kart komisyonlarını artırarak yüzde 0.49'dan yüzde 3,5’a çıkardı. Oranın neredeyse 7 kat yükselmesiyle beraber esnafın şikayetlerini de beraberinde getirdi. Kredi kartıyla olan ödemelerdeki kesintiden şikayet eden esnaf, paramız yok oluyor diye yakınıyor.

ARTIK KİMSE CEBİNDE PARA TAŞIMIYOR

Türkiye'de 2023 yılı itibariyle aktif kullanılan kredi kartı sayısı 108 milyon 300 bine yükseldi. Özellikle pandemiden sonra kimse cebinde nakit para taşımamaya başladı. Hal böyle olunca bankalar önemli bir karar alarak, komisyon oranını yaklaşık 7 kat arttırdı.

KREDİ KARTI GEÇERSİZ, ARTIK IBANLA ALIŞVERİŞ DÖNEMİ



Kredi kartlarına gelen yüksek komisyon esnafı isyan ettiriyor. Bazı dükkanlara ‘kredi kartı geçersizdir” ibaresi asıldı.

Aynı zamanda ibanla ödeme dönemi başladı diyebiliriz. Müşterisine kredi kartı kullandırmak istemeyen esnaf, müşteriye iban vererek parayı hesabına göndermesini istiyor.