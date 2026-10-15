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Biyografi Dündar Ziya Gültekin kimdir
Biyografi

Dündar Ziya Gültekin kimdir

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Dündar Ziya Gültekin kimdir

Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. Vefat eden 'Dündar Ziya Gültekin kimdir?', 'Dündar Ziya Gültekin AK Partili mi?' şeklinde sorular araştırılmaya başlandı. İşte bu soruların cevabı haberimizde...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi.

Peki Dündar Ziya Gültekin kimdir?

Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitim aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü tamamladı.

 

Siyasi çalışmalarına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları bünyesinde başlayan Gültekin, 2002-2008 döneminde teşkilatın farklı kademelerinde görev aldı. 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından 2012-2019 yılları arasında partinin 4., 5. ve 6. dönemlerinde Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

 

Gültekin, 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı olarak görev aldı.

2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında belediye meclisindeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. Ayrıca 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerindeki genel seçimler ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sürecinde SKM Başkan Vekili olarak çalıştı.

Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği’nin genel sekreterliğini de yürüttü.

Evli olan Ziya Gültekin, üç çocuk babasıydı.

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