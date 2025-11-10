  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Kocaeli’ndeki fabrika yangınında yeni gelişme! 8 gözaltı daha

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Yolsuzluğa batan CHP’nin israf politikası şehri ne hale getirdi! İstanbul’da barajlar alarm veriyor

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi
Yerel Diş deposunda silahlı çatışma! 2 kardeş öldü, 3 yaralı
Yerel

Diş deposunda silahlı çatışma! 2 kardeş öldü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diş deposunda silahlı çatışma! 2 kardeş öldü, 3 yaralı

Batman’da 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Murat ve Salih İnsel kardeşler hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir diş deposunda gece saatlerinde çıkan kavga kanlı bitti.

Tartışma kavgaya döndü

Olay, 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir diş deposunda meydana geldi. İş yerinde iki grup arasında iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Kısa süren çatışmada, Murat İnsel, Salih İnsel, M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. Öte yandan kavgaya karıştıkları ileri sürülen A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) ise olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat İnsel ile Salih İnsel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayda hafif yaralanan M.F.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Şüpheliler A.Ç. ve F.Ç.’nin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kadınların yol verme kavgası kamerada!
Kadınların yol verme kavgası kamerada!

Yerel

Kadınların yol verme kavgası kamerada!

Kazaya gülen kadın kavga çıkardı
Kazaya gülen kadın kavga çıkardı

Yerel

Kazaya gülen kadın kavga çıkardı

Adana’da akraba kavgası kanlı bitti!
Adana’da akraba kavgası kanlı bitti!

Yerel

Adana’da akraba kavgası kanlı bitti!

Kastamonu’da kavga ettiği oğlunu tabancayla vurarak öldürdü
Kastamonu’da kavga ettiği oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

Yerel

Kastamonu’da kavga ettiği oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Yerel

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23