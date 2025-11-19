Ciddi sağlık sorunları doğurabilir: Harvardlı doktor çay tüketiminde büyük bir hatayı açıkladı... Uzmanı uyarı yaptı

Gizli Şeker Bombası: Uzman doktor, bu içeceklerin bir porsiyonunda kolayca 30 ila 40 gram arasında şeker bulunabileceğini belirtiyor. Bu miktar, günlük limitlerin çok üzerindedir. Karaciğerin Sessiz Düşmanı: Yüksek ve sık şeker tüketimi sadece diyabet riskini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda modern çağın yaygın hastalığı olan alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (NAFLD) riskini de dramatik şekilde yükseltiyor. Bu durum, karaciğer sağlığının sinsi bir şekilde bozulmasına yol açar. 3. Vaatler Gerçeği Yansıtmıyor: Detoks ve Zayıflama Çaylarının Karanlık Yüzü Son yılların popüler "mucize" detoks veya zayıflama çayları, vaat ettikleri hızlı kilo kaybının aksine, sağlığa büyük zararlar verebiliyor. Müshil Bağımlılığı ve Bağırsak Hasarı: Dr. Sethi, bu çayların "zayıflatıcı" etkisinin genellikle içlerindeki güçlü müshil (laksatif) bileşenlerden kaynaklandığını ifşa etti. Dehidrasyon ve Daha Ciddi Sorunlar: Aşırı tüketim, vücutta ciddi su ve elektrolit kaybına (dehidrasyon) yol açar. En önemlisi, bağırsakların doğal çalışma ritmini bozarak uzun vadede bağırsak hasarı oluşturabilir ve sindirim sistemi sağlığını kalıcı olarak tehlikeye atabilir. 4. Sağlık İksiri Olsa Bile: Yeşil Çayda Sınırı Aşmayın Yeşil çay, antioksidan zenginliği sayesinde genellikle sağlıklı bir seçenek olarak kabul edilir. Ancak Harvardlı doktor, bu konuda bile bir "sınır" olduğunu vurguluyor. Karaciğer Toksisitesi Riski: Dr. Sethi, özellikle yüksek konsantrasyonlu yeşil çay ekstrelerinin aşırı dozda tüketilmesinin, nadir de olsa karaciğer toksisitesine yol açtığı vakaların bilimsel literatürde bulunduğuna dikkat çekiyor. Ne kadar sağlıklı olursa olsun, her şeyin fazlasının zarar olduğu gerçeği, yeşil çay için de geçerli. 5. Sıcaklık Alarmı: Kaynar Çay İçenlere Kritik Uyarı Kış aylarının vazgeçilmezi olan, adeta kaynar derecede sıcak çay içme alışkanlığı, Dr. Sethi'ye göre doğrudan bir kanser riskini beraberinde getiriyor. Yemek Borusu Kanseri Tehdidi: Uzman isim, Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyarısını destekleyerek, 65°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda düzenli olarak çay içmenin yemek borusunu (özofagus) tahriş ettiğini ve zamanla yemek borusu kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Çayınızı biraz soğumasını beklemek, hayati bir önlem olabilir.