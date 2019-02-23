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Diş beyazlatan 4 gıda

Tükettiğimiz gıdaların bir çoğunda renk boyaları ve kimyasallar vardır. Seneler içerisinde bu tükettiğimiz gıdalar bir şekilde dişlerimizde renk değişimi yaparlar. Hatta diş üzerinde kalıcı leke bile bırakabilirler. Yediğimiz gıdalarla dişleri beyaz tutabilmek mümkün. İşte diş beyazlatan 4 yiyecek...

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:29
Diş beyazlatan 4 gıda

Tükettiğimiz gıdaların bir çoğunda renk boyaları ve kimyasallar vardır. Seneler içerisinde bu tükettiğimiz gıdalar bir şekilde dişlerimizde renk değişimi yaparlar. Hatta diş üzerinde kalıcı leke bile bırakabilirler. Yediğimiz gıdalarla dişleri beyaz tutabilmek mümkün. İşte diş beyazlatan 4 yiyecek...

Elma

Beyaz dişlere kavuşmak için elma yemelisiniz. Elmayı çiğneyerek yemek tükürük salgısını arttırmayı tetikler. Tükürük salgısı arttığında dişlerinize bulaşan diğer gıda renkleri tutmaz. Elma, diş lekelerini çıkartmak için birebirdir. Ayrıca elma içerisinde bulunan malik asit sayesinde cilde tutunan tüm bakteriler yok olur. Aynı zamanda diş lekeleri kaybolur.

Kuruyemiş

Doğal diş beyazlatan diğer gıdalar arasında kuru yemişler vardır. Özellikle ceviz, badem ve kavrulmuş fındık yemek dişleri doğal yollarla beyazlatır. Bunun yanında içerdikleri kalsiyum sayesinde dişlerinizi güçlendirir. Bununla beraber diş fırçalama esnasında dişlerinizi pırıl pırıl yapar.

Sert peynir

Dişlerinizi doğal yollarla beyazlatmak için sert peynir tüketin. Sert peynir, uzun süre çiğnendiğinde tükürük bezlerinin üretimini arttırır ve diş üzerindeki lekelerin giderilmesini sağlar. Ayrıca peynir içerisinde yüksek miktarda kalsiyum bulunduğundan dolayı dişler güçlenir. Peynirin diğer bir özelliği ise içerdiği asit sayesinde diş plaklarının dişe tutunmasını engeller.

Kereviz

Doğal diş beyazlatan en etkili yiyecek ise kerevizdir. Taze kerevizi direk olarak tüketebilirsiniz. Kereviz içerisinde bulunan selüloz maddesi karbonat gibidir.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:29
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