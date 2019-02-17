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Diş ağrısı nedir, nasıl geçer? Diş ağrısına ne iyi gelir?

Hiç olmadık zamanlarda ortaya çıkan diş ağrısı insanların yaşam kalitelerini ciddi anlamda düşürmektedir. Diş ağrısı çeken kişiler çoğu zaman ciddi sorunlar yaşamaktadır. Halk arasında uygulanan kolonya, sarımsak, alkol, aspirin vb. yöntemler işe yaramamakta hatta diş ve çevresindeki dokulara zarar verdiği için tavsiye edilmemekte. Peki,diş ağrısı nedir? Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısına ne iyi gelir? İşte konuya dair detaylar...

17 Şubat 2019 Pazar 18:55
Diş ağrısı nedir, nasıl geçer? Diş ağrısına ne iyi gelir?

Hiç olmadık zamanlarda ortaya çıkan diş ağrısı insanların yaşam kalitelerini ciddi anlamda düşürmektedir. Diş ağrısı çeken kişiler çoğu zaman ciddi sorunlar yaşamaktadır. Halk arasında uygulanan kolonya, sarımsak, alkol, aspirin vb. yöntemler işe yaramamakta hatta diş ve çevresindeki dokulara zarar verdiği için tavsiye edilmemekte. Peki,diş ağrısı nedir? Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısına ne iyi gelir? İşte konuya dair detaylar...

Diş ağrısı nedir?

Diş ağrısına neden olan birçok faktör vardır. Bu nedenlerin başında ise ağız içinde çoğalan bakteriler gelmektedir. Bu nedenle ağız içi ve dişlerin sürekli temiz ve bakımlı olmalıdır.

Diş ağrısı nedenleri nelerdir?

Dişlerde çürük oluşması

Ağız içinde bakteri oluşması ve bu bakterinin diş eti hastalıklarına neden olması

Diş ve diş etinde meydana gelen apseler

Dişin minesinin zamanla aşınması

Yirmilik dişlerin diş etine gömülü olması

Diş ağrısına ne iyi gelir?

Yetersiz ve sağlıksız beslenme, bol miktarda şekerli gıda tüketimi, ağız içi sağlığına ve hijyenine özen gösterilmemesi gibi sebeplerden dolayı ağız içinde bakterilerin oluşmasıyla diş çürükleri oluşuyor.

Diş ağrısı şiddetli, keskin ve kolay geçmeyen bir ağrı olarak biliniyor ve uykusuz gecelere, yaşam kalitesinde düşüşe neden oluyor. Diş ağrısına, çürükler, diş eti rahatsızlıkları, diş aralarına sıkışan gıdaların yapmış olduğu basınç, açığa çıkan diş kökleri ve hatta sinüzit gibi birçok etmen sebebiyet verirken ağrıyı dindirmek için uygulanan yanlış yöntemler de olumsuz sonuçlara yol açabiliyor.

Diş ağrısının kaynağı dişin yüzeyi ya da diş eti değil, içindeki pulpa dediğimiz canlı kısımdır. Alternatif olarak uygulanan maddeler normalde ağrı kesici özelliğe sahip olmadığı için dişe dışarıdan yapılacak uygulamalar, ağrısını kesmediği gibi diş eti ve ağız mukozasında da yanık ve tahrişlere yol açacaktır. Diş etine alkol, aspirin, kolonya uzun süre maruz bırakıldığında ciddi yanıklar oluşturur.

Çürük kaynaklı diş ağrısından yakınıyorsanız, kesin çözüm elbette en yakın zamanda bir diş hekimine müracaat etmektir. Ancak doktora gidene kadar da ağrınızı hafifletmek için yapabileceğiniz bazı basit şeyler vardır.

TUZLU SUYLA GARGARA: Bir bardak ılık suya yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip ağzınızı çalkaladığınızda ağrınızın hafiflediğini görebilirsiniz. Yalnız bu suyu yutmayın. Ayrıca ağrıyan dişinizin etrafını diş ipiyle nazik bir biçimde temizlerseniz, ağrıyı artıran yiyecek kalıntılarından da kurtulmuş olursunuz.

SOĞUK KOMPRES: Ağrınızı hafifletecek bir başka evde tedavi yöntemi de ağrıyan dişin üzerine soğuk kompres yapmaktır. Özellikle ağrıyan dişiniz yüzünüzde şişkinliğe yol açtıysa, yanağınızın üzerine bir buz torbası koymak faydalı olur. Öte yandan şişlik dişinizin apse yaptığı anlamına da gelebilir. Çenenizde ciddi bir enfeksiyon riski yaratan apseyi, ihmal etmeden bir uzmana göstermelisiniz.

BUZ MASAJI: Ağrıyan dişinizin olduğu taraftaki elinizde, başparmağınızla işaret parmağınız arasındaki boşlukta 7 dakika boyunca bir buz küpü tutmak. Eliniz uyuştuğunda dişinizin ağrısını da hissetmez olacaksınız.

KARANFİL YAĞI: Bu yağı doğrudan ağrıyan dişinize sürebilir ya da bir pamuğa damlatarak dişinize ve dişetinize masaj yapabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:55
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  3. Diş ağrısı nedir
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  6. Diş ağrısını evde nasıl çözerim
  7. Diş ağrısı nedenleri
  8. Diş ağrısı nedenleri nelerdir
  9. Diş ağrısı gargara
  10. Diş ağrısı tuzlu suyla gargara
  11. diş ağrısı karanfil yağı
  12. Diş ağrısı buz masajı

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