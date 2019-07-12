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Devrekani’de Spor Tesisi için imzalar atıldı

Devrekani Belediyesi, ilçe halkına düzenli spor alışkanlığı kazandırmak için planladığı “Devrekani Belediyesi Çok Amaçlı Spor Alanı ve Fitness Salonu” projesi için çalışmalara başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:57
Devrekani’de Spor Tesisi için imzalar atıldı

Devrekani Belediyesi, ilçe halkına düzenli spor alışkanlığı kazandırmak için planladığı “Devrekani Belediyesi Çok Amaçlı Spor Alanı ve Fitness Salonu” projesi için çalışmalara başladı.


Devrekani Belediyesi, ilçe halkına düzenli spor alışkanlığını kazandırmak amacıyla hayata geçirmek istediği “Devrekani Belediyesi Çok Amaçlı Spor Alanı ve Fitness Salonu” projesi için yer talebinde bulunan Devrekani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi hizmet binası giriş katında bulunan iş yeri için kurumlar arası mutabık kalınarak anlaşma sağlandı. Kurumlar arasında imzalanan sözleşme sonrasında açıklamada bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Belediye olarak evlatlarımızın ve yetişkinlerimizin spor alanlarımızdan faydalanabilmeleri noktasında elimizde bulunan tesisleri değerlendirerek, ilçemizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu noktada projemizi hayata geçireceğimiz yer olan Esnaf Kefalet Kooperatifi Hizmet Binasının 5 yıl süre ile Devrekani Belediyesine kullanım hakkını veren sözleşmeyi, Değerli Kurum Başkanımız Mehmet Altıkulaçoğlu ile birlikte imzaladık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Devrekani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Altıkulaçoğlu ise, “Bizler söz konusu Devrekani olduğunda her taşın altına elimizi sokmaktan geri hiçbir zaman durmadık, durmayacağız da. İlçemiz yararına kazandırılacak olan bu proje için kurumumuz hizmet binası giriş kısmında boş halde bulunan iş yerinin kullanım hakkını 5 yıl süre ile Belediyemizin kullanımına verdik. Projemizin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Kurumlar arası anlaşma Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile Devrekani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Altıkulaçoğlu arasında Devrekani Belediye Başkanlığı makamında imzalandı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:57
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