Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız.

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