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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız.

28 Mart 2019 Perşembe 13:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:56
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