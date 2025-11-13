  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başkan Erdoğan’dan özür bekliyormuş! Özgür Özel “Yavuz hırsız ev sahibi bastırır” sözünü ispatladı

Oldu olacak ödül verilseydi! Alkollü katil şoföre vicdanları yaralayan ceza

Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar

‘Ah be Ekrem ahh’ Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na manidar sözler

Kurtulmuş, Erhürman ile görüştü

Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı

Şehit bilgilerini ifşa edenlere suç duyurusu! Bakanlıktan önce paylaşan hesaplar tespit edildi

Kaderimizi Ankara'nın eline bırakamayız

Yolsuzluk iddianamesinden o da çıktı! İşte Ercan Saatçi'nin çevirdiği dolaplar

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Aktüel Çocuk stajyerin ölümü, yürek yakan olay: Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ağır yaralıydı ama vefat etti!
Aktüel

Çocuk stajyerin ölümü, yürek yakan olay: Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ağır yaralıydı ama vefat etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çocuk stajyerin ölümü, yürek yakan olay: Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ağır yaralıydı ama vefat etti!

Mersin'de yürek yakan olay, staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gitti asansör boşluğuna düşerek ağır yaralı Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı

Mersin'de yürek yakan olay, Anamur ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Bir inşaatın üçüncü katında Alperen Uygun'un (16) asansör boşluğuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Düşerek korku dolu anlar yaşattı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uygun, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Stajyer olduğu öğrenildi

Staj yaptığı asansör firmasındaki personelle saha görevi için inşaata gittiği öğrenilen Uygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Çocuğun cenazesi, Bozyazı ilçesi Doğancılar Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne ve baba bile bunu bilmiyor: Yapay zeka çocuk istismarı içeren görseller üretiyor! İki kat arttı
Anne ve baba bile bunu bilmiyor: Yapay zeka çocuk istismarı içeren görseller üretiyor! İki kat arttı

Teknoloji

Anne ve baba bile bunu bilmiyor: Yapay zeka çocuk istismarı içeren görseller üretiyor! İki kat arttı

Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi!
Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi!

Aktüel

Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Gündem

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Analiz Tv Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianame ..
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması
Gündem

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1 milyar 122 milyon avro değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. 2027-2030 arasında teslim edi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23