Çim suyu şifası



Yüksek miktarda enzim, bitkisel besinler, vitaminler, mineraller, klorofil ve antioksidan bulunan gıdalara süper gıdalar adı veriliyor. Bir numarada buğday çimi var. İki numarada ise kirlenmemiş sulardaki yosunlar...

En iyisi başucunuzda yetiştirin ve taze sıkılmışını için

Buğday çimi en mükemmel gıdalarından biri.. Bunlar süpergıdalar. Yüksek miktarda enzim, bitkisel besinler, vitaminler, mineraller, klorofil ve antioksidan bulunan gıdalara bu ad veriliyor. Bunların başında buğday çimi geliyor. Sonra kirlenmemiş sulardaki yosunlar.. Buğday çimi gibi diğer tahıl çimleri ve polen tozu da süper gıdalardandır. Ayrıca yüksek miktarda C vitamini ve diğer antioksidanlar ihtiva eden belli başlı meyveler, taze sürgün bitkiler de bu gruba dahildir.

Sebze tohumlarının filizlenmeden sonraki süreci hayatî enzimlerin en iyi kaynağı..

Filizdeki klorofil, kırmızı kan hücrelerimizle hemen hemen aynı kimyasal yapıya sahiptir. Kanı temizler. Dokuların iyileşme hızını arttırır. Uzun yıllardır kanserli hastaların tedavisinde kullanılıyor.

Buğday çiminde 20 çeşit amino asit, diğer gıdalarda bulunmayan yüzlerce farklı enzim var.

Buğday çimi taze olarak tüketilirse; metabolizmayı uyarıyor, tiroid bezlerinin sağlıklı çalışmasını sağlıyor, lenf sistemini temizliyor, kalbin fonksiyonlarını arttırıyor, kan basıncını normalleştiriyor, kolesterolü düşürüyor, iç organlarımızı özellikle rahmi, akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri ve bağırsakları temizliyor.

Sindirim sisteminde kötü koku yaptan bakterileri yok ediyor.



Buğday çimi bir sağlık ve gençlik iksiri.. Buğday çimi suyu; havuç suyu, sebze suları ve diğer meyve suları ile karşılaştırıldığında, onlardan daha güçlü detox etkisi olan bir maddeye dönüşüyor.

Başta sedef ve egzema olmak üzere, yara, yanık, kaşıntılar, güneş yanıkları, böcek sokmaları ve her türlü cilt tahrişine iyi geliyor.

Fakir ama kanser olan bu kadın çaresizlikten bahçedeki çimleri yerken keşfetmiş..

Çim suyu kanser olup doktorlar tarafından yakında öleceği söylenen Ann Vigmore tarafından keşfedilmiş. Kendisi o kadar fakirmiş ki çaresizlikten bahçesindeki çimleri yemeye başlayınca kanseri yenmeyi başarmış. Konu ile ilgili kitaplar yazmış. Sivil toplum kuruluşları kadar devlet de destek verince sağlıklı hayat konusunda uzmanlaşmış bir enstitü kurulmasını sağlamış... Günde 2 kere çim suyu, 3 kere de yeşil içecekler içilen bu merkezde yiyecekler %100 organik ve çiğ olarak sunuluyor.

1 bardak çim suyu, 1,5 kilo yeşil yapraklı sebzenin sahib olduğu besin değerine sahip..

%70 klorofil içerir. Bitkilerin kanıdır. Ayrıca yeşil rengini veren maddedir. Moleküler yapı olarak insan kanına çok benzer.

A, B, C, E vitaminleri içerir; B17 kanser hücrelerini öldürüyor.

Topraktan bitkiye geçebilen 102 elementten 92'sine sahiptir.

Kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum kaynağıdır.

Daha ne olsun!

İthal tablet veya tozuna lüzum yok!

Başucunuza buğday çimi ektiğiniz bir saksı koyarsanız, gece boyunca havası temizlenmiş, bol oksijenli bir odada uyumuş olursunuz. Bu birrr..

Buğday çimi tazeyken yararlıdır. Pişirirseniz değerini kaybeder. Sağlığınızı korumak için günde 2-8 yemek kaşığı kadar içmeniz yeterlidir. İki! Tedavi maksatla kullanılacaksa günlük doz 8-16 yemek kaşığına kadar çıkarılabilir. Tabii hepsi birden içilmez. Bu dozlar gün içinde bölünerek alınmalıdır.

En iyisi taze sıkılmışı

Buğday çimi suyu, tablet ve toz olarak satılıyor. En iyisi taze sıkılmışıdır. İstediğiniz büyüklükte bir saksıyı temiz toprakla doldurun. Buğdayları ekmeden önce 1 gece suda bekletin. Güzelce sulanmış toprağa buğdayları ekin. Üzerini ince bir toprak tabakası ile örtün. Saksınız gölge bir yerde olmalı, güneş ışığı ile temas etmemelidir. Günde 1 kere sulamanız yeterlidir. Buğday çimleri yerini severse, 7 günde iyice büyümüş olurlar. Yeşillik 12-15 cm kadar uzadığında, ihtiyacınız kadarını, olabildiği kadar dibinden kesin. Vitamin ve minerallerin çoğu bitkinin dibine yakın yerdedir. Sonra isterseniz salatanın üzerine doğrayın ya da en iyisi suyunu çıkarıp taze iken için. Tadı pek güzel sayılmaz! Havuç ve diğer meyve suları ile karıştırabilirsiniz.