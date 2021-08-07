Cihat Yaycı Paşa, ‘Asıl amaçlanan işte bu!’diyerek uyardı: Yangınlarla Türkiye’de gıda ve enerji kıtlığı hedefleniyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Türkiye orman yangınlarına yönelik mücadelesini tüm imkanlarıyla sürdürürken, Müstafi Tümamiral ve TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’dan çıkarılan yangınların arka planına ilişkin yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar geldi.

“Yangınlarla Türkiye’de gıda ve enerji kıtlığı hedefleniyor”

“Kafanı kuma gömme ey güzel Türkiye’m.” diyerek sözlerine başlayan Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Millet olarak, devlet olarak kısaca tüm Türkiye olarak, hep birlikte oyunu bozmalıyız. Yangınlarla Türkiye’de gıda ve enerji kıtlığı hedefleniyor. Oyuna gelme Türkiye. Zaman birlik zamanı!”

“Yangınları kim çıkardı? Bu neden konuşulmuyor?”

Türkiye’nin verimli topraklarından uluslararası alanda birçok Türkiye düşmanlarının rahatsızlık duyduğuna dikkat çeken Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'nin verimli arazilerinin, ormanlarının, tarım alanlarının ve tabii büyükbaş/küçükbaş hayvanlarının dahi yakıldığı bir çevre terörizmi karşısında bir diğer amacın ise Türkiye'de olası bir gıda kıtlığı yaratmak olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Yangınları kim çıkardı? Bu sorunun cevabı neden konuşulmuyor?"

“PKK’yı masumlaştırmaya çalışanlara yönelik gerekenler yapılmalı”

Ülkenin ciğerlerine yönelik çıkarılan yangınları terör örgütü PKK tarafından üstlenildiğini hatırlatan Cihat Yaycı, “Maalesef güzel ülkemin sınırları içinde kendini güya gazeteci, güya kendini medya organı olarak gören kimi çevrelerce terör örgütü PKK masumlaştırılmaya çalışılıyor. Devletimiz bunlara asla müsaade etmemelidir. Türkiye, gelinen noktada PKK terör örgütüne yönelik çok ciddi aşamalar katetmişken, terör örgütünü bitirme noktasına getirmişken bu yayınlara asla izin vermemelidir ve gereği yapılmalıdır. Terör örgütünü aklayıcı, masumlaştırıcı yayınları yapmak asla ‘özgür basın’ anlayışıyla bağdaşmaş. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütleri ‘özgür basın’ kisvesiyle masumlaştırılamaz.” şeklinde konuştu.

“FETÖ ve PKK Akkuyu Nükleer Santral projesini hedef alıyor”

Yangınlar üzerinden hem PKK ve hem de FETÖ kaynaklarından Türkiye’ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Terör örgütü PKK'nın bir uzantısı olan Ateşin Çocukları tarafından üstlenilen ve sonrasında hainlerin ve FETÖ'cuların rot balans ayarının ardından tweetleri silinen çevre terörünün bir hedefi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Rusya Federasyonu arasında sürdürülecek olan Akkuyu Nükleer Santralı projesidir.”

Asıl amaçlanan işte bu!

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK tarafından çıkartılan orman yangınları kapsamında Termik Santrallerine yangınların sıçratılması kapsamında bir saldırı ile de karşı karşıya kalmıştır.” diyen TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Buradaki nihai amaç PKK'yı fonlayan hasım unsurların olası bir facianın ardından ‘Daha Termik Santrallerinizde güvenliği sağlayamıyorsunuz, Türkiye'de Nükleer Santral kurulması dünya adına tehdit olur’ algı yönetimi ile hem dünyayı Türkiye’ye karşı cephe aldırmak, hem de sosyal mühendisliğe maruz kalan vatandaşları devletle karşı karşıya getirmek amacını gütmektedir.”