Çatalhöyük, Alacahöyük nerededir? KPSS 2019 sorusu

On binlerce adayın katıldığı 2019 KPSS soruları araştırılmaya devam ediyor. 14 Temmuz KPSS sorularından ‘’ Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? ‘’ ise çok dikkat çekti. Sınavdan çıkan adaylar hızlıca Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? İşte sorunun yanıtı...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:08
Çatalhöyük, Alacahöyük nerededir? KPSS 2019 sorusu

On binlerce adayın katıldığı 2019 KPSS soruları araştırılmaya devam ediyor. 14 Temmuz KPSS sorularından ‘’ Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? ‘’ ise çok dikkat çekti. Sınavdan çıkan adaylar hızlıca Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? İşte sorunun yanıtı...

Alacahöyük nerededir?

Alacahöyük, Çorum'un 45 km. güneyinde, Alaca İlçesi'nin 17 km. kuzeybatısında yer almakta olup, Boğazköy'e 34, Ankara'ya ise 210 km. uzaklıktaki Alacahöyük Köyü yerleşim alanı içerisindedir.

Çatalhöyük nerededir?

Konya ilinin Çumra ilçesi sınırları altında yer alan Çatalhöyük ilçenin 10 kilometre doğu bölgesinde yer almaktadır. İki tepe düzü olan bir tepe şeklinde ve farklı yüksekliklerde engebeli bir yapıya sahiptir. Bu sebebiyle farklı yükseltilerinden dolayı çatal sıfatını almıştır.

Kent, biri batıda diğeri doğuda olmak üzere iki ayrı tepeden (höyük) oluşuyor. Adını da bu ikiye ayrılmış "çatal" konumundan alıyor. UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Çatalhöyük Neolitik Kentinin Dünya Mirası Listesine kaydedilmesini oybirliğiyle kabul etti.

Günün Özeti

  1. Konya
  2. Çorum
  3. Ankara
  4. alacahöyük
  5. Alacahöyük Sit Alanı
  6. Çatalhöyük
  7. alacahöyük nerede
  8. çatalköyük nerede
  9. çorum alacahöyük
  10. konya çatalhöyük
  11. kpss 2019
  12. kpss soruları
  13. kpss 2019 sorusu
  14. kpss alacahöyük sorusu
  15. kpss çatalhöyük sorusu

Günün Özeti

Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları