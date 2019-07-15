Çatalhöyük, Alacahöyük nerededir? KPSS 2019 sorusu

On binlerce adayın katıldığı 2019 KPSS soruları araştırılmaya devam ediyor. 14 Temmuz KPSS sorularından ‘’ Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? ‘’ ise çok dikkat çekti. Sınavdan çıkan adaylar hızlıca Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? İşte sorunun yanıtı...

Alacahöyük nerededir?

Alacahöyük, Çorum'un 45 km. güneyinde, Alaca İlçesi'nin 17 km. kuzeybatısında yer almakta olup, Boğazköy'e 34, Ankara'ya ise 210 km. uzaklıktaki Alacahöyük Köyü yerleşim alanı içerisindedir.

Çatalhöyük nerededir?

Konya ilinin Çumra ilçesi sınırları altında yer alan Çatalhöyük ilçenin 10 kilometre doğu bölgesinde yer almaktadır. İki tepe düzü olan bir tepe şeklinde ve farklı yüksekliklerde engebeli bir yapıya sahiptir. Bu sebebiyle farklı yükseltilerinden dolayı çatal sıfatını almıştır.

Kent, biri batıda diğeri doğuda olmak üzere iki ayrı tepeden (höyük) oluşuyor. Adını da bu ikiye ayrılmış "çatal" konumundan alıyor. UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Çatalhöyük Neolitik Kentinin Dünya Mirası Listesine kaydedilmesini oybirliğiyle kabul etti.