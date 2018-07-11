Çamaşırları doğru derecede yıkamak için...

YIKAMA İŞLEMİNDEN ÖNCE

Öncelikle çamaşırları yıkamadan önce renklileri beyazlardan ayırdığınızdan emin olun. Ayrıca bazı kıyafetler hem kumaşları hem de renkleri nedeniyle ayrı yıkanmak zorunda olabilir. Örneğin açık pembe bir bluzu, lacivert bir tişörtle yıkarsanız; lacivertin renk verip pembe bluzu lekeleme ihtimali olduğunu dikkate alın. Bu nedenle renkli kıyafetleri yıkarken çok dikkatli olduğunuzdan ve kullanım talimatlarını okuduğunuzdan emin olmalısınız. Siyah, lacivert ve kırmızı gibi renk vermesi olası kıyafetlerinizi ayrı bir grup olarak yıkamayı tercih edin.

RENKLİLERİ YIKAMAK

Renkli çamaşırlar nasıl yıkanır sorusu, giysilerimizin renklerini koruyabilmeleri için önemli bir sorudur. Aşırı sıcak suda yıkanan giysilerimizin renkleri zamanla solabilir. Giysilerinizi yıkamadan önce her zaman bakım etiketini kontrol etmelisiniz. Bakım etiketinde giysinizin kumaşı için en uygun olan sıcaklık derecesini bulabilirsiniz. Bunun dışında, pamukluları 40 derecede, ipek ve narin giysilerle yünlüleri 30 derecede veya soğuk suda yıkamalısınız. Yün ve ipek gibi giysileriniz için özel yıkama programı seçmeniz gerekmektedir. Ayrıca, yünlülerinizi yıkarken programını iptal etmeyi ve narin giysileriniz için fazla deterjan kullanmamanız gerektiğini unutmayın.

RENKLİLER

Yıkamada en iyi sonucu almanız açısından, renkliler için deterjan seçimi de çok önemlidir. Renkliler için ayrı, beyaz kıyafetleriniz için ayrı bir deterjan kullanmayı tercih edin. Renkliler için üretilmiş deterjanlar giysilerinizin renklerinin korunmasında yardımcı olacaktır. Daha iyi temizleyeceğini düşünerek, makineye gereğinden fazla deterjan koymanız, giysilerin durulanmalarını zorlaştıracağı için köpüklü kalmalarına neden olur. Köpükten arınmayan kıyafetleriniz ise ışığa maruz kaldıkları zaman yıpranır ve renkleri solabilir. Renkliler için hangi deterjanı seçeceğinize, kıyafetlerinizin kumaşlarına göre de karar verebilirsiniz.

KOYU RENKLİ ÇAMAŞILARI YIKAMAK

Seçtiğiniz derece, kumaşların cinsine göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, renkli çamaşırları genellikle 40 derecede ve siyahları düşük ısıda yıkamayı tercih edin. Eğer daha yüksek bir derecede yıkarsanız, renkli çamaşırların çekmesi ya da lekelenmesi gibi problemler ortaya çıkabilir. Ayrıca suyun sıcaklığı arttıkça, koyu renkli kıyafetlerin renk akıtma ihtimalinin artacağını da unutmayın. Siyah ve koyu renkli giysilerinizin rengini korumak için üretilen deterjanlar size yardımcı olacaktır. Bunun dışında, çamaşır yumuşatıcısını fazla kullanmak ise giysilerinizin rengini soldurabilir.

Bir önemli nokta da çamaşır makinenizin devridir; yüksek devirde yapılan kurutmalar, giysilerinizin çok fazla kırışmasına sebep olur. Genellikle ideal olan, 600 devirdir.

BEYAZLAR KAÇ DERECEDE YIKANIR?

Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken de dikkat etmeniz gereken önemli noktalar bulunuyor. Renkli bir kıyafetin beyazların arasına karışması, geri döndüremeyeceğiniz bir hataya neden olabilir. O nedenle mutlaka beyazları sadece beyaz giysilerle yıkayın. Beyazlar, kirleri daha fazla gösterdiği için genellikle 60 derecede yıkanır. Ancak bir ipek bluzu 60 derecede yıkayamazsınız, bu nedenle giysilerinizi yıkamadan önce mutlaka yıkama talimatlarını okuyup, uygun yıkama yaptığınızdan emin olmalısınız.

Beyaz giysilerinizde oluşan lekelere anında müdahale etmeniz, lekeden daha kolay kurtulmanızı sağlar. Öncelikle kıyafetinizin üzerindeki fazla lekeleri spatula yardımıyla hafifçe kazıyın. Beyazlar için olan sıvı deterjanını lekenin üzerine döküp yaklaşık 15-20 dakika soğuk suda bekletin ve daha sonra durulayın. Ardından çamaşır makinesinde her zamanki programınızda yıkayın. Kıyafetteki inatçı bir lekeyse, limon suyu veya oksijen bazlı bir çamaşır suyu uygulayabilirsiniz.

İster beyaz, ister renkli olsun; kıyafetlerinizi yıkamadan önce mutlaka kullanma talimatlarını okuduğunuzdan emin olun. Leke çıkarma yöntemlerini ise mutlaka giysinizin ufak bir kısmında deneyin. Doğru yıkama yöntemleri ile giysilerinizin şeklini ve rengini bozmadan uzun süre kullanabilirsiniz.