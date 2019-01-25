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Çalışmayan anneler doğum parasını nereden alır? Süt parası nasıl alınır?

Çalışmayan anneler de ilk çocuk, ikinci çocuk, üç ve daha fazla çocuk için değişen miktarlarda doğum yardımı alabiliyor. Belirlenen kanuna göre birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonrasında doğan çocuk için ise 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Peki doğum yardımı ücreti nereden alınır?

25 Ocak 2019 Cuma 16:42
Çalışmayan anneler doğum parasını nereden alır? Süt parası nasıl alınır?

Çalışmayan anneler de ilk çocuk, ikinci çocuk, üç ve daha fazla çocuk için değişen miktarlarda doğum yardımı alabiliyor. Belirlenen kanuna göre birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonrasında doğan çocuk için ise 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Peki doğum yardımı ücreti nereden alınır?

Çalışmayan anneler doğum parasını nereden alır?

Çalışmayan anneler doğum parasını PTT üzerinden alıyor herhangi bir banka üzerinden değil. Annenin parasını alabilmesi için bizzat gitmesi gerekiyor. Kendi adı ve soyadı olduğu için PTT Üzerinden çalışmayan anneler doğum parası alabilir.

Çalışmayan Anneler Doğum Parası İçin Nereden Bilgi Alabilir?

Çalışmayan anneler doğum parası için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bilgi alabilir. Ayrıca bakanlığı arayarak da paralarının yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

Eşiniz çalışıyorsa süt parası alın!

Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneğini almak için çalışıyor olmanız gerekmiyor. Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için doğum yapan kişinin sigortalı olma şartı bulunmuyor. Eşinin sigortalı olarak çalışan ev hanımı da emzirme ödeneği alabiliyor. Süt parası yani emzirme ödeneği doğum yapan vatandaşlara maddi olarak yardım edilmesi amacıyla oluşturuldu. Bu yıl süt parası ise 149 TL olarak belirlendi.

Yardım borca karşılık haczedilebilir mi?

Doğum yardımı hiçbir vergi kesintisine tabi olmadığı gibi haczedilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle doğum yardımı alacak kişinin borcu olması halinde doğum yardımına haciz konulması söz konusu olamayacaktır.

 

 

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 16:42
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