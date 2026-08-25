Bu çocuk büyüdü, Fenerbahçelilerin gözdesi oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'nun çocukluk yılları büyük ilgi gördü. İspanyol yıldızın küçük yaşlardaki halini gören bazı Fenerbahçe taraftarları, "Nereden nereye, bu çocuğu şimdi dünya tanıyor" yorumunu yaptı.

Futbola henüz küçük yaşlarda başlayan Asensio'nun yıllar içerisindeki değişimini gözler önüne seren görüntüler binlerce beğeni aldı.

Asensio'nun çocukluk görüntüleri Fenerbahçe taraftarlarının da ilgisini çekti. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun küçük halini görünce, "Nereden nereye, bu çocuğu şimdi dünya tanıyor" şeklinde yorumlar yaptı.