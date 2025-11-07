Böbrek taşı bebek çıktı!

Eylül ayında ABD’de yaşanan inanılmaz olay, Johnson'ın sabah okula gittiğinde ağrılarının dayanılmaz bir hal almasıyla başladı. Yürüyemez hale gelen ve sürekli tuvalete gitme ihtiyacı hisseden öğretmene böbrek taşı düşürdüğü söylendi. Ağrıları artınca yine eşiyle birlikte acil servise koştu. Hastanede, bacaklarından bir anda sıvı boşaldığını hisseden Johnson ve doktorlar bunun idrar olduğunu düşündü. Ancak hemşire eşliğinde tuvalete oturduğunda hemşirenin "Bu bir kafa!" çığlığı her şeyi değiştirdi.

O an anlaşıldı ki, gelen sıvı idrar değil, doğum suyunun gelmesiydi ve Johnson, hamile olduğunu bilmeden doğum yapıyordu. Eşinin ise beti benzi atmıştı.

NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

Bu sürpriz doğumun arkasında, tıp dilinde "gizli gebelik" olarak bilinen ve nadir görülen bir durum yatıyordu. Bu durumda kadınlar, adet görmeme, kilo alma, mide bulantısı gibi tipik hamilelik belirtileri yaşamadıkları için doğuma kadar hamile olduklarını anlamayabiliyorlar.

Johnson da tam olarak bu durumu yaşamıştı. Henüz bir yaşındaki ikinci kızını yeni doğurduğu için adet görmüyordu. Son hamileliğinden kalan kiloları veremediğini ve yorgun olduğunu düşünüyordu. Hatta her ihtimale karşı yaptığı iki hamilelik testi de negatif çıkmıştı.