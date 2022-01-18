Bel ağrılarının en önemli sebepleri vücudun düzenli ya da dengeli olarak spor yapmamasıdır.

Bel ağrısı, ağrıma, acıma, yanma veya batma şeklinde, keskin veya künt hissediliyor olabilir. Yeri bazı durumlarda noktasal olarak belirlenebilirken, bazı durumlarda dağınık ve yeri tam tespit edilemez şekildedir.

Bel ağrısının sebepleri:

Yaralanmalar

Bel fıtığı

Stres kırığı ve bel kayması

Lomber Dar kanal

Enfeksiyonlar

Tümörler

Kemik erimesi

Bel ağrısı için egzersizler

Mekik Çekmek. Mekik çekmek dendiğinde gözümüzde kilo vermek ve şekil almak için yapılan bir hareket canlansa da aslında bu hareket, en iyi bel ağrısı egzersizleri arasında yer alır.

Düz Bacak Kaldırma

Çift Diz Göğüse Çekme

Sıcak Su Tutmak

Masaj ve İstirahat

Bel ağrısı hareketleri için aşağıdaki yönergeleri sırayla uygulayın.

Bel ağrısına iyi gelen hareketler

➤ Yatarak Dizi Göğse Doğru Çekmek: Bir yer ya da bir süngerin üzerine uzanarak, dizlerinizden iki elinizle tutup, yukarı doğru yani göğsünüze doğru çekebildiğiniz kadar çekin. Bu hareketi her iki bacağa sürekli olarak yapın.



➤ Oturarak Bel Germe: Bir sandalye üzerine oturun. Sonrasında ise neredeyse omuz genişliği sayılabilecek bir düzeyde bacaklarınızı yanlara açın. Bunun ardından ise başınızı bacaklarınızın arasına götürecek bir biçimde aşağı doğru belinizin eğin ya da gerin.



➤ Yatarak Çift Bacak Çekme: Belinizi tamamen bulunduğunuz zemine yayın ve vücudunuzu gerin. Bunun ardından belirli bir süre iki elinizle, iki bacağınızı da yukarı yani göğüslerinize doğru çekin.

Bel ağrısını nasıl önlenir?

Duruş ve oturuş pozisyonlarınıza dikkat etmek, ağır kaldırmamak, yerden bir şey alırken dizlerin üzerine bükülmek, sigara kullanmamak, eğik bir açıda durmamak, sert yatakta sırtüstü ya da yan yatmak ve sürekli olarak egzersiz ya da spor yapmak, bel ağrılarınızın geçmesine olanak sağlayacaktır.

Bel ağrısı için hangi bölüme gidilir?

Çoğu hasta bel ağrısı için ilk olarak beyin cerrahisi, ortopedi, nöroloji veya iç hastalıkları uzmanına randevu alır. Hatta direkt algoloji (ağrı bilimi) veya romatoloji bölümüne gitmesi gerektiğini sananlar da olabilir