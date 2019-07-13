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Bebeklere zeytinyağı verilir mi?

Anneler, özellikle kabızlık sorunu yaşayan bebeklerin zeytinyağı kullanıp kullanamayacağını merak eder. Siz de bu annelerden biriyseniz: kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı…

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:12
Bebeklere zeytinyağı verilir mi?

"Bebeklere zeytinyağı verilir mi? sorusunu anneler en çok bebekleri kabızlık sorunu yaşarken soruyor. Zeytinyağı içerdiği vitamin ve minareller sayesinde birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılıyor. Bu sorunlardan biri de hiç kuşkusuz kabızlık. Yetişkinler, kabızlık sorunu yaşadıklarında bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı içerek bağırsaklarının düzenlenmesine yardımcı olur. Peki, aynı durum çocuklar için de geçerli mi?

6. ay kuralı

İlk altı ay boyunca bebeklerin anne sütünden başka bir şey tüketmesi doğru değil. Bebeğiniz altıncı ayını doldurduysa bir çay kaşığı halis zeytinyağı içirebilirsiniz. Bunun yanı sıra bebeklerinize hazırladığınız sebze yemeklerinde zeytinyağı kullanabilirsiniz.

En etkili yol hangisi?

Bebeğiniz ister 6 aylık olsun isterse da daha küçük bu formülü denemenizde bir sakınca yok. Bir pamuk yardımıyla bebeğin poposuna zeytinyağı sürüp, altını kapatın. Ardından bebeğin ayaklarını karnına doğru hareket ettirin. Adeta bisiklet pedalı çevirir gibi... Bu yöntem sayesinde zeytinyağı çalışmaya başlayacak ve bebeğiniz kısa süre içinde kabızlığından kurtulacaktır.

Bebeklerde kabızlık sorunu neden yaşanır?

6 aydan küçük bebeklerde kabızlık sorunu genellikle kullanılan formül mamayla ilgilidir. Şayet çocuğunuza formül mama veriyorsanız; markasını değiştirmeniz uygun olacaktır. Ayrıca 6. ay itibariyle ek gıdaya geçen, yeni besinlerle tanışan bebekler de sık sık kabızlık yaşar. Çocuk büyütürken bütün bu sorunlarla karşılaşmak son derece normal. Ebeveyn olarak sakinliğinizi elinizden bırakmamanız çok önemli. Yapacağınız şey, zeytinyağını yanınızdan ayırmamak. Ancak zeytinyağı yöntemi işe yaramıyorsa; mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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