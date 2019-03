Bayrampaşa yerel seçim 2019 sonuçları | Bayrampaşa belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

Bayrampaşa seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Bayrampaşa ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Bayrampaşa seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Bayrampaşa son durum ne? Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı Atila Aydıner ile CHP Bayrampaşa belediye başkan adayı Remzi Albayrak (Millet İttifakı) arasında geçmesi beklenen Bayrampaşa yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Bayrampaşa oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayrampaşa belediyesini kim kazandı? YSK Bayrampaşa yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Bayrampaşa yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

İstanbul seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçimi oy oranları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul seçim sonuçlarında oy oranları nasıl? Bayrampaşa seçim sonuçları son dakika. İstanbul Bayrampaşa 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Tuzla 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Bayrampaşa seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Bayrampaşa yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Bayrampaşa hangi parti en fazla oy aldı? İstanbul Bayrampaşa yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları YSK son dakika oy oranları. Bayrampaşa belediyesini kim kazandı? Bayrampaşa seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Bayrampaşa 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Bayrampaşa yerel seçim sonuçlarında son durum nedir?

BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Bayrampaşa yerel seçim sonuçları, Bayrampaşa 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Bayrampaşa partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Tuzla belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Bayrampaşa 24 Haziran 2018 seçimlerinde 199,348 seçmen oy kullanırken, Bayrampaşa’da seçimlere katılım Oranı ise % 85.25 olmuştu.

Bayrampaşa belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı Atila Aydıner (Cumhur İttifakı)

CHP Bayrampaşa belediye başkan adayı Remzi Albayrak (Millet İttifakı)

BBP Bayrampaşa belediye başkan adayı Mehmet Ceylan

SP Bayrampaşa belediye başkan adayı İsmail Acar

Vatan Partisi Bayrampaşa belediye başkan adayı Teoman Alili

Bayrampaşa belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Bayrampaşa’da seçmenler Bayrampaşa yerel seçim sonuçlarına göre Bayrampaşa belediyesini kim kazandı? Bayrampaşa belediyesi hangi partiden? Bayrampaşa 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Bayrampaşa yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Bayrampaşa seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Bayrampaşa seçim sonuçları, Bayrampaşa yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Bayrampaşa 2014 Haziran 2018 seçim sonuçları

AK Parti % 50

CHP % 39

MHP % 4

SP % 2

HDP % 1

Bayrampaşa 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

AK Parti % 48

CHP % 25

İYİ Parti % 10

MHP % 8

HDP % 4

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)