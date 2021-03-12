Bay J kimdir, kaç yaşındadır? Bay J’nin gerçek adı nedir?

Kerem Bürsin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yılın Yıldızları' ödül törenine katıldı. 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrol oynayan Bürsin, "2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Kerem Bürsin, burada yaptığı konuşmada, “Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler. marım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. İyi akşamlar" dedi. Kerem Bürsin bu sözlerine törenin sunuculuğunu yapan Bay J öyle bir cevap verdi ki sözde dizi oyuncularının maskesini düşürdü. Radyocu Bay J, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

Bay J kimdir?

Bay J olara bilinen Jerfi Benveniste, 7 Aralık 1970'de doğdu. 7 Ocak 2011'den başlayarak NTV'de Geveze ile Fazla Mesai adlı televizyon programını sundu. Uzun bir süre Power FM'de program yaptıktan sonra 2010'da Virgin Radio'ya geçti. 30 Kasım 2013 günü Virgin Radio'daki işinden ayrılıp Capital Radio'ya geçiş yaptı.

2010'da Star TV'de Çal Kalbimi adlı yarışmayı sundu. Yine 2010'da Fox'ta 101 adlı yarışmayı sundu ve çekimleri Arjantin'de yapılan yarışma 1 yıl boyunca yayınlandı. Ayrıca Show TV'de yayınlanan M.U.C.K. adlı gençlik dizisinde rol alarak kendisini canlandırdı.

Star TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı. 2014 Eylül ayında vizyona giren Stajyer Mayfa ve Ocak 2014 tarihli Tut Sözünü filminde rol almıştır. Melodika sesledirme firmasında seslendirme yapan Bay J çeşitli reklam filmlerinin dışında 2012 yılında vizyona giren Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminde de seslendirme yapmıştır. TRT 1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz programının sunuculuğunu da yaptı.

Bay J nerelerde çalıştı?

1991 yılında Genç Radyo, 1993 yılında Klas FM, 1999-2001 arası Number One FM'in sabah programını sunmuş, 2001'den itibaren dokuz yıl boyunca Power FM'de program yaptıktan sonra 2010'da Virgin Radio'ya geçti. Geveze'yle birlikte altı yıl ara vermeden konser verdikleri Fazla Mesai adlı müzik grubu çalışmalarına 2011'de son verdi. Bay J son olarak Ömür Gedik'le beraber HAÇİKO yararına konserler verdi. Şu günlerde Capital Radio Türkiye'de hafta içi her sabah 07:00 - 10:00 arası Bay J ve Arkadaşları isimli yayını yapmaktadır. 1 Ekim 2015 itibarıyla Capital Radio Türkiye'de son programını yapmıştır ve ayrılmıştır. 9 Kasım 2015 ve 9 Temmuz 2017 arası Power FM'de hafta içi 19:00-21:00 arası yayın yapmıştır. 2019 nisan ayından itibaren Kral Pop Radyoda yayın yapmaya başlamıştır.