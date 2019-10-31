Ne yaparsanız yapın ayaklarınız üşüyorsa; en kısa zamanda bir uzmana görünmelisiniz. Peki, ayak üşümesi için hangi doktora hangi bölüme gidilir?

Yaz-kış elleriniz ve ayaklarınız üşüyorsa mutlaka bir uzmana görünmelisiniz. Ayaklardaki üşümeye kimi zaman vitamin eksikliği kimi zaman ise beyinde yaşanan sorunlar yol açabilir.

Ayak üşümesinin sebebi nedir?

B12 ve magnezyum eksikliği ayaklarda üşüme sorununa yol açabilir.

Demir eksikliği anemisi ayaklardaki üşümenin en sık rastlanan sebebidir.

Metabolizma hızları zayıf olan kişilerin ayakları sık sık üşür.

Tiroit bezleri az çalışan kişilerin ayakları çok fazla üşür.

Beyindeki hasar da ayaklardaki üşümeye sebep olur.

Ayaklar nasıl sıcak tutulur?

Ellerinizi ve ayaklarınızı yaklaşık 15 dakika sıcak suyla yıkayın.

Ayaklarınız ‘buz’ gibiyse yapacağınız masaj kan dolaşımını hızlandırıp ısınmanızı sağlayacaktır.

Ayrıca ökseotu çayı tüketerek kan dolaşımınızı harekete geçirebilirsiniz. Bir fincan çayın ardından ayaklarınız sıcacık olacaktır.

Ayak üşümesi için hangi doktora hangi bölüme gidilir?

Geldik merak ettiğiniz “Ayak üşümesi için hangi doktora hangi bölüme gidilir?” sorusunun yanıtına. Ayaklarınız üşüyorsa iç hastalıkları yani bir dahiliye uzmanına gitmeniz gerekiyor.