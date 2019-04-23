Ayak morarması ve şişmesine ne iyi gelir

Ayak yorgunluğuna ne iyi gelir? Ayak şişmesi deyip geçmeyin. Ayak şişmesi hangi hastalık belirtisi olduğunu merak eden vatandaşlar ayak morarması ve ayak şişmesinin kanser belirtisi olup olmadığını araştırılıyor. Son zamanlarda çok sayıda ve sıklıkla karşılaşan hastalıkların başında gelen ayak şişmesi ve ayak morlukları neden olur ve ayak ağrısına ne iyi gelir ve ayak ağrısı için hangi doktora gidilir? sorusunun cevabı araştırılıyor.

Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar? Ayaklarda şişme olduğunda doktora gösterilmeli mi? Kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için hangi doktordan randevu alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.

Ayak ve ayak bileklerinde şişme; zorlanma, yaralanma, uzun süre ayakta çalışma, geçirilen bir ameliyat veya hamilelikten kaynaklanabilir. Normalde, geçici bir durumdur ve endişelenecek bir şey değildir. Ancak, rahatsız edici bir durum olduğundan şişliği azaltmak için önlem alınması gerekir.

Ayaklardaki şişlik düzelmiyor ve aynı zamanda başka semptomlar da şişliğe eşlik ediyorsa bu, başka bir sağlık probleminin işareti olabilir. Böyle bir durumda, bir uzmana danışmak en sağlıklısıdır.

Ayak şişmesine ne iyi gelir? Ayak şişmesine bitkisel tedavi

1) Epsom tuzu

Epsom tuzu (magnezyum sülfat), ayak bileği şişmesi ve ağrısı için kullanılabilecek bir evde tedavi yöntemidir. Sadece kas ağrısına ve şişliğe yardımcı olmaz, aynı zamanda iltihabı da azaltabilir. Bunun nedeninin, epsom tuzunun toksinleri atması ve rahatlamayı sağlaması olduğu düşünülüyor.

Uygulamak için:

Ayaklarınızı bileklerinize kadar sokabileceğiniz bir kabın içerisine yeterli miktarda su doldurun ve suya 2 yemek kaşığı epsom tuzu ekleyin.

Bu suda ayaklarınızı 15-20 dakika kadar bekletin.

Bu yöntemi günde 2 defa uygulayabilirsiniz; ancak, şişliğe sebep olan olay gerçekleştikten 48 saat sonra uygulamanız önerilir.

2) Ayakları yüksekte tutmak

Dinlenirken bacaklarınızı birkaç minder veya yastıkla destekleyerek kalp seviyesinden yukarıda tutmak, bileklerinizdeki şişliğin inmesine yardımcı olur. Bu işlemi her gün 15-20 dakika uygulayabilirsiniz.

3) Potasyum alımını artırmak

Potasyum eksikliği yüksek tansiyon ve su tutulmasına katkıda bulunabilir. Eğer beslenme programınızla ilgili bir kısıtlamanız yoksa potasyum içeren yiyecek tüketimini artırabilirsiniz. Potasyum açısından zengin bazı gıdalar şunlardır:

Tatlı patates

Muz

Fasulye

Somon balığı

Antep fıstığı

Tavuk

Morarma el, boyun bacak, göz, parmak, ayak gibi vücudun çeşitli uvuzlarında meydana gelebilir. Morarma, cildin renk değiştirmesi, acı ve şişme gibi belirtiler ile kendini gösterir.

Elma Sirkesi

Doğal iltihap önleyici olması sayesinde elma sirkesi ciltteki morarmaları geçirebilir. Bildireceğimiz yöntemi birkaç gün boyunca uygulayın.

Bir bezi veya kağıt kavluyu, biraz su ile seyreltilmiş elma sirkesine batırın ve morarıklığın üzerine 10 dakika boyunca yerleştirin. Ayrıca bir parça çiğ veya kavrulmuş soğan parçasını da elma sirkesinin içerisine batırabilirsiniz. Daha sonra bu soğanı morarıklığın üzerinde 15­20 dakika boyunca bekletin.

Kantaron Yağı

Sarı kantaronun iltihap önleyici özellikleri vardır ve ciltteki morarmanın geçmesine yardımcı olur. Ayrıca doğal bir ağrı kesici olarak da görev yapar. Sarı karaton yağını birkaç gün boyunca günde birkaç defa morarıklığın üzerine sürün. Alternatif olarak 2 yemek kaşığı sarı karatonu, bir bardak sıcak su içerisinde 10­20 dakika boyunca demleyebilirsiniz. Bu çayı morarmalarınız geçene kadar günde bir defa için.