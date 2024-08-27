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Gündem Ay Yıldız Karargahı geliyor! Türk savunmasının yeni kalesi
Gündem

Ay Yıldız Karargahı geliyor! Türk savunmasının yeni kalesi

Yeniakit Publisher
2024-08-27 10:48:00 -

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında temelini attığı Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuvvetlerini bir araya toplayacak Ay Yıldız Karargahı savunmanın yeni kalesi olacak.

Ankara Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerinde konumlandırılan projede 890 bin metrekarelik kapalı alanda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri aynı kampüste toplanacak.

Türkiye'nin gelecekteki savunma karargahı olacak Ay Yıldız Projesi, dizaynı, özgünlüğü, büyüklüğü ve teknolojik özellikleriyle dünyadaki en modern ve fonksiyonel karargahlar arasındaki yerini alacak.

Başkan Erdoğan'ın, Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü olan 30 Ağustos 2021'de temelini attığı Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Türkiye'nin yeni savunma karargahı: Ay Yıldız 2025'te tamamlanacak.

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