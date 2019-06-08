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Arktika’da sular ısınıyor!

Kuzey Kutup Bölgesi Arktika, gelecekte yeni enerji savaşlarının merkezi olacak gibi görünüyor. 90 milyar varil petrolün bulunduğu bölgede, 48 trilyon metreküp doğalgaz ve 44 milyar varil doğalgaz sıvısı olduğu tespit edildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Arktika’da sular ısınıyor!

ABD, Rusya, Kanada, Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda gibi 8 ülkenin sınırının bulunduğu 27 milyon km2’lik alana sahip Kuzey Kutup Bölgesi Arktika, gelecekte yeni enerji savaşlarının merkezi olacak gibi görünüyor. Bölgede, 90 milyar varil petrol, 48 trilyon metreküp doğalgaz ve 44 milyar varil doğalgaz sıvısı olduğu tespit edilmiş durumda. Bu da dünya petrol rezervinin yüzde 6’lık, dünya doğalgaz rezervinin de yaklaşık yüzde 25’lik kısmına denk geliyor. Arktika’daki devasa enerji kaynakları, büyük devletlerin iştahını kabartırken, kutup buzlarının erimesi sonrasında bölge, deniz ulaşımının da yeni rotası olacağından, büyük devletler arasında yeni bir gerginlik ve mücadele alanı olmaya aday.

Asıl kıyamet dünyanın tepesinde kopacak!

ABD, Rusya gibi süper güçler, buradaki enerji kaynaklarının paylaşımı için şimdiden hazırlık yaparken, Çin ise doğu-batı arasındaki en kestirme deniz yolunun kontrolü için bütün gücüyle mücadele vermeye hazırlanıyor. İşaretler şimdiden, orta vadede asıl kıyametin Ortadoğu’da değil, Kuzey Kutbu’nda kopacağını gösteriyor. Henüz kesin olarak rezerv hesaplamalarının tamamlanmamasına rağmen Kuzey Kutbu bölgesinde zengin enerji rezervlerinin olduğunun anlaşıldığını belirten TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, orta ve uzun vadede bölgenin büyük bir mücadele alanına dönüşeceğini söyledi. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Akyener, özellikle dünyanın diğer bölgelerindeki enerji kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla Arktika’daki mücadelenin savaşa dönüşme riskinin daha da artacağını ifade etti.

Arktika yolu, Süveyş yolundan yarı yarıya kısa

Kutupların erimesiyle ortaya çıkacak okyanus suyu, bölgeyi son derece stratejik bir konuma oturtuyor. Buzulların erimesiyle ortaya çıkmaya başlayan Kuzey Deniz Yolu, Süveyş Kanalı’nı kullanan Avrupa-Doğu Asya hattından neredeyse iki kat kısa olmasıyla iştah kabartıyor. Bu da batıya Çin mallarının, mevcut deniz yollarından yarı yarıya daha kısa zamanda ulaşabilmesi anlamına geliyor. Şimdiden Avrupa pazarını kaybetmeye başlayan ABD için ise bu tam bir kâbus senaryosu. Açılacak olan bu yeni yol, Çin ile ABD için yeni sürtüşme alanı olacak gibi görünüyor.

Rusya dışındaki ülkelerin tamamı NATO üyesi!

Bölgenin siyasi ve askeri panoramasına bakıldığında, kendiliğinden gerginliğe elverişli bir durum ortaya çıkıyor. Zira Rusya hariç Arktika’ya doğrudan kıyıdaş ülkelerin tamamını oluşturan Norveç, Danimarka, Kanada ve ABD NATO üyesi. Bölgedeki zengin enerji kaynakları, ABD’nin başını çektiği ittifakın bölgeye yönelik yayılmacı bir politika izleyebileceği ihtimalinin olduğunu göstermeye yetiyor. Norveç’in NATO’yu Rusya’nın bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı devreye sokma girişimleri ise bu ihtimali güçlendiriyor.

Rusya’nın bölgede 7 askeri üssü var

Rusya için, okyanus kıyılarının yüzde 65’ine sahip olduğu Arktika bölgesi hayati öneme sahip. Arktika’da bulunan kaynakların yaklaşık yüzde 80’i Rusya’ya ait bölgede bulunuyor.  Rusya’nın bölgedeki 7 askeri üssü, bu ülkenin Arktika’nın stratejik önemini anladığını ve tamamı NATO üyesi olan rakip ülkelere karşı hazırlık yaptığını gösteriyor. Birbirlerini dünyanın her bölgesinde markajda tutmaya çalışan ABD ve Rusya karşılıklı olarak Arktika’da da silahlanmayı hızla arttırıyor. Stratejik kaynaklar üzerinde büyük güçlerin çıkar çatışmasının söz konusu olması bölgede önce soğuk savaşın, ardından da sıcak çatışmanın ortaya çıkma ihtimalini yükseltiyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Kanada
  4. Finlandiya
  5. Norveç
  6. İsveç
  7. Danimarka
  8. İzlanda
  9. Kuzey Kutup Bölgesi Arktika
  10. doğalgaz sıvısı
  11. petrol rezervi
  12. enerji kaynakları
  13. Çin
  14. Kuzey Kutbu
  15. Ortadoğu
  16. TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener
  17. Akit
  18. Kuzey Deniz Yolu
  19. Süveyş Kanalı
  20. Avrupa-Doğu Asya hattı
  21. NATO

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